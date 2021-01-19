Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий направил заявление в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой. В обращении Тупицкий попросил Венедиктову обеспечить надлежащее процессуальное руководство в расследовании, а президента Зеленского – отменить указ о его отстранении от исполнения обязанностей.

Тупицкий говорит, что следователи ГБР действуют с нарушениями

Сам Тупицкий подчеркнул, что ни одного сообщения о подозрении пока не получал. И вызов на допрос ему пришел с опозданием. Об этом говорится в заявлении председателя КСУ.

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На сегодня генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия, мне, как судье Конституционного Суда Украины, письменно не сообщили в установленном Кодексом порядке о подозрении,

– написал Тупицкий.

Председатель КСУ готов прибыть для вручения подозрения в названное место и время – если Венедиктова обеспечит надлежащее процессуальное руководство в досудебном расследовании. В частности, Тупицкий вспоминает о нарушениях со стороны следователей ГБР и прокуроров.

Тупицкий просит Венедиктову обратиться к президенту

Так, скандально известный судья отмечает, что о первом вызове на допрос в Офис генпрокурора он узнал из СМИ, а саму повестку получил утром 28 декабря – за 15 минут до начала следственных действий.

Также Тупицкий просит Венедиктову обратиться к президенту Зеленскому, чтобы глава государства отменил указ об отстранении его от должности.

Обратят внимание! Председатель КСУ считает, что основания для такой просьбы есть, ведь ходатайство об отстранении было выдано якобы до признания его подозреваемым в установленном порядке.

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Между тем в КСУ также обнародовали заявление – на этот раз не для Венедиктовой, а для представителей СМИ. В суде отметили, что указ президента об отстранении Тупицкого не содержит запрета на его допуск в помещение суда. А его недопуск противоречит Конституции.

Судья и председатель Конституционного Суда Украины Тупицкий А.Н. не был допущен работниками Управления государственной охраны Украины в здание Конституционного Суда Украины. При этом никаких объяснений, письменных поручений (приказов) работниками упомянутого управления предоставлено не было,

– отметили в суде.

Обратите внимание! 19 января Тупицкого не пустили в помещение КСУ. Председатель суда вызвал полицию и отметил, что только он имеет полномочия подписывать документы.

Коротко о деле Александра Тупицкого

Дело Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.

Говорится о ложных показаниях и подкупе свидетеля.

Тупицкий должен был прийти в Офис генерального прокурора 28 декабря 2020 года для проведения процессуальных действий.

Однако судья не появился, поэтому подозрение прислали по почте.

Впоследствии, 29 декабря, Тупицкого на 2 месяца отстранили от должности главы КСУ.



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала