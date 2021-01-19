Тупицкий готов прийти на вручение подозрения и просит отменить свое отстранение
Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий направил заявление в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой. В обращении Тупицкий попросил Венедиктову обеспечить надлежащее процессуальное руководство в расследовании, а президента Зеленского – отменить указ о его отстранении от исполнения обязанностей.
Тупицкий говорит, что следователи ГБР действуют с нарушениями
Сам Тупицкий подчеркнул, что ни одного сообщения о подозрении пока не получал. И вызов на допрос ему пришел с опозданием. Об этом говорится в заявлении председателя КСУ.
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На сегодня генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия, мне, как судье Конституционного Суда Украины, письменно не сообщили в установленном Кодексом порядке о подозрении,
– написал Тупицкий.
Председатель КСУ готов прибыть для вручения подозрения в названное место и время – если Венедиктова обеспечит надлежащее процессуальное руководство в досудебном расследовании. В частности, Тупицкий вспоминает о нарушениях со стороны следователей ГБР и прокуроров.
Тупицкий просит Венедиктову обратиться к президенту
Так, скандально известный судья отмечает, что о первом вызове на допрос в Офис генпрокурора он узнал из СМИ, а саму повестку получил утром 28 декабря – за 15 минут до начала следственных действий.
Также Тупицкий просит Венедиктову обратиться к президенту Зеленскому, чтобы глава государства отменил указ об отстранении его от должности.
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Между тем в КСУ также обнародовали заявление – на этот раз не для Венедиктовой, а для представителей СМИ. В суде отметили, что указ президента об отстранении Тупицкого не содержит запрета на его допуск в помещение суда. А его недопуск противоречит Конституции.
Судья и председатель Конституционного Суда Украины Тупицкий А.Н. не был допущен работниками Управления государственной охраны Украины в здание Конституционного Суда Украины. При этом никаких объяснений, письменных поручений (приказов) работниками упомянутого управления предоставлено не было,
– отметили в суде.
Коротко о деле Александра Тупицкого
- Дело Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.
- Говорится о ложных показаниях и подкупе свидетеля.
- Тупицкий должен был прийти в Офис генерального прокурора 28 декабря 2020 года для проведения процессуальных действий.
- Однако судья не появился, поэтому подозрение прислали по почте.
- Впоследствии, 29 декабря, Тупицкого на 2 месяца отстранили от должности главы КСУ.
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