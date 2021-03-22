Предпринимателям снова могут выплатить компенсации из-за локдауна
В Украине людям, которые поставили работу на вынужденную паузу из-за локдауна, планируют выплачивать компенсации. В правительстве уже разрабатывают соответствующие механизмы.
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Как рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль, получил такое поручение от Владимира Зеленского. Поэтому в правительстве уже обсудили возможные механизмы выплат компенсации предпринимателям.
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Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям…
– написал Шмыгаль.
Помощь смогут получить те люди, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня карантина. Касательно конкретных цифр и механизмов, как это будет воплощено, сейчас глава Кабмина не предоставил информации.
Где сейчас действует красная зона карантина
Строгие ограничения красной зоны сейчас действуют в 6 регионах: Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Житомирской и Киевской областях.
С 22 марта Минздрав добавил в список еще и Сумскую область, однако местные власти еще не приняли решение о расширении карантинных ограничений.
Ограничение различных карантинных зон / Инфографика 24 канала
Выплаты предпринимателям на время строгого карантина
- 4 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина.
- Проект предусматривает одноразовые выплаты и освобождение от уплаты аренды.
- В декабре ФЛП, которые вынуждены были прекратить свою деятельность на время локдауна в январе, получили по 8 тысяч гривен от государства.
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