В Украине людям, которые поставили работу на вынужденную паузу из-за локдауна, планируют выплачивать компенсации. В правительстве уже разрабатывают соответствующие механизмы.

Как рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль, получил такое поручение от Владимира Зеленского. Поэтому в правительстве уже обсудили возможные механизмы выплат компенсации предпринимателям.

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Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям…

– написал Шмыгаль.

Помощь смогут получить те люди, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня карантина. Касательно конкретных цифр и механизмов, как это будет воплощено, сейчас глава Кабмина не предоставил информации.

Обратите внимание. Министр развития экономики Игорь Петрашко заявил, что у Украины для возмещения предпринимателям есть инструменты и программы, которые были наработаны в прошлом году. Их могут применить и в дальнейшем.

Где сейчас действует красная зона карантина

Строгие ограничения красной зоны сейчас действуют в 6 регионах: Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Житомирской и Киевской областях.

С 22 марта Минздрав добавил в список еще и Сумскую область, однако местные власти еще не приняли решение о расширении карантинных ограничений.



Ограничение различных карантинных зон / Инфографика 24 канала

Выплаты предпринимателям на время строгого карантина