Правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен в связи с карантином. Кроме того, ожидается, что местные власти также введут дополнительные выплаты.

По поручению президента Владимира Зеленского введут повторные выплаты. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кстати У Зеленского рассказали о карантинных выплатах предпринимателям

Помощь предпринимателям: что известно

Шмыгаль отметил, что сейчас все больше областей попадают в красную зону. Поэтому разработали комплекс мер по поддержке людей и бизнеса.

Государство готово выплатить ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в красных зонах, по 8 тысяч гривен,

– подчеркнул премьер.

Правительство надеется, что местные власти также введут для людей дополнительные выплаты. По мнению Шмыгаля это будет правильно и ответственно.

Выплаты для ФЛП ранее: коротко

4 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект о помощи предпринимателям. Это касалось тех, чей бизнес пострадал от карантина.

Поэтому в январе ФЛП получили по 8 тысяч гривен от государства.

Оформляли и выплачивали деньги через сервис "Дия".

Обратите внимание! Сейчас в красной зоне находится Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Одесская, Черновицкая, Сумская области.