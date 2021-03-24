Предпринимателям снова хотят выплатить по 8 тысяч из-за карантина
Правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен в связи с карантином. Кроме того, ожидается, что местные власти также введут дополнительные выплаты.
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
По поручению президента Владимира Зеленского введут повторные выплаты. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кстати У Зеленского рассказали о карантинных выплатах предпринимателям
Помощь предпринимателям: что известно
Шмыгаль отметил, что сейчас все больше областей попадают в красную зону. Поэтому разработали комплекс мер по поддержке людей и бизнеса.
Государство готово выплатить ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в красных зонах, по 8 тысяч гривен,
– подчеркнул премьер.
Правительство надеется, что местные власти также введут для людей дополнительные выплаты. По мнению Шмыгаля это будет правильно и ответственно.
Выплаты для ФЛП ранее: коротко
- 4 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект о помощи предпринимателям. Это касалось тех, чей бизнес пострадал от карантина.
- Поэтому в январе ФЛП получили по 8 тысяч гривен от государства.
- Оформляли и выплачивали деньги через сервис "Дия".
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