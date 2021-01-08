Несмотря на локдаун по всей Украине, 8 января в Тернополе не ввели дополнительных ограничений. В городе работают некоторые магазины, кофейни и "Зимний городок".

Есть ли локдаун в Тернополе

Сейчас предпринимателям в Тернополе разрешили работать по своему усмотрению. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Тернополя пока не усилила карантин в городе. Однако окончательное решение должны принимать 11 января.

Поэтому некоторые работают, другие – закрылись.

Как реагирует полиция

На улицах города не заметили патрульных, которые бы проверяли соблюдение карантина. Однако в полиции утверждают, что в первый день локдауна на Тернопольщине 10 групп правоохранителей проверяют соблюдение ограничений. Однако преимущественно полицейские проводят профилактические разговоры. Отметили, что уже составили 3 протокола на нарушителей.

Глава города Сергей Надал еще не отреагировал на ситуацию.

Что этому предшествовало

Ранее Надал заявил, что локдаун в Тернополе не будут вводить, потому что количество новых больных уменьшается.

Однако затем мэр пояснил, что такое решение могут изменить. Если количество новых случаев коронавируса будет увеличиваться, то карантин таки усилят.