Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика Ивченко, входящее в состав Укроборонпрома, приобрело авто Toyota со стеклянной панорамной крышей. Его стоимость составляет 1,64 миллиона гривен.

Поставщиком внедорожника премиум-класса выступает ООО "Восток Автомир". Об этом сообщили "Наши деньги" по результатам тендера от 8 декабря, ссылаясь на систему "Прозорро".

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Полноприводный внедорожник Toyota Highlander будет иметь:

стеклянную панорамную крышу с люком,

навигационную систему GPS,

подушки безопасности,

подогрев и вентиляцию передних сидений,

камеру заднего вида,

подогрев руля,

мультифункциональный руль,

хромовое обрамление решетки радиатора,

автоматический климат контроль.

Комплектация приобретенного Toyota Highlander соответствует премиум-классу. Такие автомобили можно приобрести в автосалонах за 1,63 миллиона гривен.

Закупку, которая не подпадает под закон "О публичных закупках", провели за допороговой процедуре. При этом "Восток Автомир" был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.

Учредителями запорожского ООО "Восток Автомир" являются Алексей Кравчун и ООО "Компания по управлению активами "Инвестгруп". Директором фирмы является Денис Сидоров.

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В свою очередь, Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика Ивченко возглавляет Игорь Кравченко.