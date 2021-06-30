Предприятие "Сумыхимпром" пытались незаконно присвоить: фото

СБУ заблокировала попытку незаконно присвоить стратегическое предприятие "Сумыхимпром". Руководители хотели довести предприятие до банкротства, а впоследствии отчуждить имущество в пользу частных структур.

Руководители "Сумыхимпрома" сформировали кредиторскую задолженность общества, привлекая под залог имущества кредитные средства. За эти деньги купили сырье по завышенным ценам.

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"Сумыхимпром" насобирали долговых обязательств на 2 миллиарда гривен

Специалисты выяснили, что процедура санации предприятия, которую начали еще 9 лет назад, не соответствует требованиям законодательства. Более того, долги ПАО только растут. Таким образом, у "Сумыхимпрома" уже накопилось долговых обязательств более чем на 2 миллиарда гривен. Это фактически сделало невозможным законную приватизацию предприятия.

Правоохранители начали уголовное производство за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает заключениес лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Во время обысков изъяли "черновую бухгалтерию"

У фигурантов дела и на самом предприятии провели обыски и изъяли документы, в частности, речь идет о черновой бухгалтерии. На имущественный комплекс "Сумыхимпрома" наложили арест.

Смотрите фото с предприятия: