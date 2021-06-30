Руководители "Сумыхимпрома" сформировали кредиторскую задолженность общества, привлекая под залог имущества кредитные средства. За эти деньги купили сырье по завышенным ценам.
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"Сумыхимпром" насобирали долговых обязательств на 2 миллиарда гривен
Специалисты выяснили, что процедура санации предприятия, которую начали еще 9 лет назад, не соответствует требованиям законодательства. Более того, долги ПАО только растут. Таким образом, у "Сумыхимпрома" уже накопилось долговых обязательств более чем на 2 миллиарда гривен. Это фактически сделало невозможным законную приватизацию предприятия.
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Во время обысков изъяли "черновую бухгалтерию"
У фигурантов дела и на самом предприятии провели обыски и изъяли документы, в частности, речь идет о черновой бухгалтерии. На имущественный комплекс "Сумыхимпрома" наложили арест.
Смотрите фото с предприятия: