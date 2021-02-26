Предали Украину: СНБО применит санкции против 10 человек
На заседании СНБО 26 февраля решили применить санкции еще против 10 человек. В частности, против тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину.
Источник:24 канал
Всех 10 человек лишили всех государственных наград и званий. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания.
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Против кого применят санкции
- Березовский Денис Валентинович – бывший контрадмирал,
- Шапортов Станислав Владимирович – экс-генерал-майор,
- Нянчур Сергей Николаевич – экс-генерал-майор юстиции,
- Катовский Юрий Александрович – в прошлом генерал-майор,
- Якименко Александр Григорьевич – в прошлом генерал-майор, бывший глава Службы безопасности Украины
- Товский Владимир Владимирович – экс-генерал-майор,
- Ханжа Сергей Валентинович – бывший генерал-майор,
- Захарченко Виталий Юрьевич – экс-генерал внутренней службы Украины.
Что известно о санкциях
По словам Данилова, санкции будут предусматривать 13 пунктов, которые вскоре обнародуют на сайте СНБО.
К ним применены максимальные санкции, который позволяет украинское законодательство,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Что сказал Данилов о санкциях, смотрите видео:
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