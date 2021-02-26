На заседании СНБО 26 февраля решили применить санкции еще против 10 человек. В частности, против тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину.

Всех 10 человек лишили всех государственных наград и званий. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания.

Читайте также Против Медведчука и Марченко вводят санкции, – СНБО

Против кого применят санкции

Березовский Денис Валентинович – бывший контрадмирал,

Шапортов Станислав Владимирович – экс-генерал-майор,

Нянчур Сергей Николаевич – экс-генерал-майор юстиции,

Катовский Юрий Александрович – в прошлом генерал-майор,

Якименко Александр Григорьевич – в прошлом генерал-майор, бывший глава Службы безопасности Украины

Товский Владимир Владимирович – экс-генерал-майор,

Ханжа Сергей Валентинович – бывший генерал-майор,

Захарченко Виталий Юрьевич – экс-генерал внутренней службы Украины.

Что известно о санкциях

По словам Данилова, санкции будут предусматривать 13 пунктов, которые вскоре обнародуют на сайте СНБО.

К ним применены максимальные санкции, который позволяет украинское законодательство,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Обратите внимание! Ранее СМИ писали, что под санкции может попасть олигарх Дмитрий Фирташ. Однако на него санкции не наложили.

Что сказал Данилов о санкциях, смотрите видео:​