Украинцы должны проявить ответственность во время празднования Нового года и Рождества. Людям дали шанс немного отдохнуть от пандемии, однако злоупотреблять не стоит.

Жесткие ограничения на зимние праздники вызвали бы сопротивление со стороны общества. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Новое время".

Актуально Очередная попытка отменить локдаун через Окружной админсуд Киева: детали

Мы понимаем, что сейчас вопрос в том, чтобы люди немножко отдохнули от пандемической усталости. Мы призвали всех сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам. Празднуйте, но все должно быть в меру,

– подчеркнул Ляшко.

Что еще сказал Ляшко

Установленные карантинные нормы в основном не выполняют. В частности, в торговых центрах. Это свидетельствует прежде всего о безответственном отношении к ситуации от представителей бизнеса.

Отпраздновав Рождество, украинцы должны "закрыться", чтобы подготовиться к вероятному росту сезонных заболеваний. Однако в этом году среди них может быть и коронавирус.

Каждый украинец должен начать с себя.

Кроме того, очень важно дать время на отдых медикам.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала