Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 128/2021 "О праздновании 25-й годовщины Конституции Украины". Государственный праздник отмечается ежегодно 28 июня.

Президент дал ряд поручений государственным органам власти. "Целью документа является организация достойного празднования в 2021 году годовщины Конституции, учитывая ее важное значение в развитии правового и демократического государства", – говорится в сообщении.

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Что предусматривает указ Зеленского

Согласно указу, Кабинет Министров должен создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции.

Премьер-министр и руководитель Офиса Президента определяются сопредседателями новосозданного комитета. Также они должны привлечь в состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, общественных объединений.

Учитывая эпидемическую ситуацию, правительство должно разработать и обеспечить проведение торжественных мероприятий в Киеве и других населенных пунктах. Документ предусматривает, что к участию присоединятся представители:

центральной и местной власти;

дипломатического корпуса;

международных организаций;

общественности.

Необходимо организовать проведение к 25-й годовщины Конституции конкурса среди студентов и молодых ученых на лучшую научную работу по развитию конституционно-правового регулирования,

– сообщает пресс служба Офиса Президента.

До 28 июня 2021 года Национальный банк Украины должен изготовить и выпустить в обращение памятную монету.

Кроме того, Министерство иностранных дел должно пригласить к участию в торжествах представителей дипломатического корпуса иностранных государств, международных организаций, украинской диаспоры.

МИД также должен обеспечить, чтобы рубежом представители украинской общественности организовали праздничные мероприятия.

Справка. День Конституции Украины отмечают 28 июня с 1996 года. Это единственный государственный праздник, закрепленный в Основном законе государства.