Дезинформация под елку: на праздники кремлевские "тролли" активнее всего атаковали Украину
Российские пропагандисты не отдыхают даже во время новогодних праздников. В праздничные дни Россия продолжала активную информационную кампанию против мира. Фактически половину дезинформационных новостей посвятили Украине.
В новом году Украина осталась главной целью кремлевских дезинформаторов. Об этом сообщает европейское издание EUvsDisinfo.
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По словам российских пропагандистов, Украина остается на грани коллапса.
Европейские аналитики прогнозируют, что даже в 2021 году Россия не сможет удержаться от любимых тем "внешнего контроля", "геноцида" и "нацизма".
Кто стал "русофобом года"
Российский националистический сайт "Царьград" в этом году отличился особо – его "эксперты" выбрали "русофоба года".
Победу одержал президент Турции Реджеп Эрдоган. В 2021 году он якобы должен атаковать оккупированные Россией регионы на востоке Украины. По словам российских пропагандистов, поможет ему в этом президент Украины Владимир Зеленский.
Что российские пропагандисты говорят о мире
Одной из ключевых тем также остается политика запада. Во время Рождества российская пропаганда активно работала в сторону США.
Мы видели несколько примеров кремлевских попыток испортить праздники, в частности, утверждение, что США приносят в жертву традиционные христианские ценности в угоду политической корректности, – заявили европейские специалисты.
Кроме того, европейские СМИ прогнозируют, что в 2021 году российские дезинформаторы будут активно использовать словосочетание "нет доказательств.
Его будут применять во всех неудобных для России случаях. В частности, когда речь пойдет об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального или вмешательстве в выборы в странах третьего мира.
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