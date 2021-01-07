Российские пропагандисты не отдыхают даже во время новогодних праздников. В праздничные дни Россия продолжала активную информационную кампанию против мира. Фактически половину дезинформационных новостей посвятили Украине.

В новом году Украина осталась главной целью кремлевских дезинформаторов. Об этом сообщает европейское издание EUvsDisinfo.

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По словам российских пропагандистов, Украина остается на грани коллапса.

Европейские аналитики прогнозируют, что даже в 2021 году Россия не сможет удержаться от любимых тем "внешнего контроля", "геноцида" и "нацизма".

Кто стал "русофобом года"

Российский националистический сайт "Царьград" в этом году отличился особо – его "эксперты" выбрали "русофоба года".

Победу одержал президент Турции Реджеп Эрдоган. В 2021 году он якобы должен атаковать оккупированные Россией регионы на востоке Украины. По словам российских пропагандистов, поможет ему в этом президент Украины Владимир Зеленский.

Что российские пропагандисты говорят о мире

Одной из ключевых тем также остается политика запада. Во время Рождества российская пропаганда активно работала в сторону США.

Мы видели несколько примеров кремлевских попыток испортить праздники, в частности, утверждение, что США приносят в жертву традиционные христианские ценности в угоду политической корректности, – заявили европейские специалисты.

Обратите внимание! В России длительное время не праздновали Рождество. У людей забрали праздник еще в 1929 году. Восстановили традиции лишь в 90-х годах ХХ века.

Кроме того, европейские СМИ прогнозируют, что в 2021 году российские дезинформаторы будут активно использовать словосочетание "нет доказательств.

Его будут применять во всех неудобных для России случаях. В частности, когда речь пойдет об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального или вмешательстве в выборы в странах третьего мира.