Активисты общественного движения "Правый сектор" 4 февраля пикетируют офис пророссийского телеканала "НАШ". Между пикетчиками и правоохранителями произошли столкновения.

Источник: 24 канал

Протестующие пытались попасть в здание телеканала.

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Детали протеста под каналом "НАШ"

►Акцию инициировали 3 февраля на странице в фейсбуке "Правого сектора": "Добьем гнид! Идем закрывать телеканал "НАШ".

►Когда протестующие хотели попасть в здание, их задержали правоохранители. Между активистами и полицейскими возникла драка.

►Несколько участников акции уже задержали.

►Дорогу к каналу перекрыли правоохранители.

Ты сидишь в тылу и "жируешь", показываешь им ложь. Затем они идут стрелять и убивать. Это было не раз! Пойми это, придурок!

– кричал активист Евгений Карась ведущему Максу Назарову.

Сам ведущий снимал активиста на видео и улыбался.

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Протест возле здания канала "НАШ" / Фото Владислава Соловьева для 24 канала, "РБК-Украина"​

Что известно о канале "НАШ"

Владельцем телеканала является пророссийский экс-нардеп Евгений Мураев. На программы "НАШ" часто приглашают одиозных политиков или экспертов. Кроме того, в эфире систематически раздаются антиукраинские призывы. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания неоднократно проводил проверку канала.



В 2020 году Нацсовет штрафовал канал на 105 625 гривен. Все из-за трансляции интервью бывшего премьера Николая Азарова журналисту Дмитрию Гордону. В нем политик назвал события 2014 года приходом к власти мародеров и бандитов.

Обратите внимание! 2 февраля СНБО заблокировала ряд пророссийских каналов. Говорится о СМИ, которые контролирует кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук – ZIK, NewsOne и "112 Украина". Больше о санкциях – читайте здесь.