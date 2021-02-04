"Правый сектор" пикетирует канал "НАШ": возникла драка – фото, видео
Активисты общественного движения "Правый сектор" 4 февраля пикетируют офис пророссийского телеканала "НАШ". Между пикетчиками и правоохранителями произошли столкновения.
Источник: 24 канал
Протестующие пытались попасть в здание телеканала.
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Детали протеста под каналом "НАШ"
►Акцию инициировали 3 февраля на странице в фейсбуке "Правого сектора": "Добьем гнид! Идем закрывать телеканал "НАШ".
►Когда протестующие хотели попасть в здание, их задержали правоохранители. Между активистами и полицейскими возникла драка.
►Несколько участников акции уже задержали.
►Дорогу к каналу перекрыли правоохранители.
Ты сидишь в тылу и "жируешь", показываешь им ложь. Затем они идут стрелять и убивать. Это было не раз! Пойми это, придурок!
– кричал активист Евгений Карась ведущему Максу Назарову.
Сам ведущий снимал активиста на видео и улыбался.
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Протест возле здания канала "НАШ" / Фото Владислава Соловьева для 24 канала, "РБК-Украина"
Что известно о канале "НАШ"
Владельцем телеканала является пророссийский экс-нардеп Евгений Мураев. На программы "НАШ" часто приглашают одиозных политиков или экспертов. Кроме того, в эфире систематически раздаются антиукраинские призывы. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания неоднократно проводил проверку канала.
В 2020 году Нацсовет штрафовал канал на 105 625 гривен. Все из-за трансляции интервью бывшего премьера Николая Азарова журналисту Дмитрию Гордону. В нем политик назвал события 2014 года приходом к власти мародеров и бандитов.
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