В Кропивницком презентовали книгу "Город, с которого началась война". В ней правозащитники рассказали о событиях в Славянске в 2014 году. В подборке напечатали почти 80 рассказов жителей города, которые в интервью рассказали свои воспоминания. Готовили издание более 2 лет.

Одна из соавторов – жительница Донбасса Мария Белякова. По специальности она учитель, сообщает 24 канал.

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Устроилась работать в Центр реабилитации детей с инвалидностью и планировала, что посвятит инклюзии всю жизнь, но планы разрушила война. В 2014 году, когда начались регулярные обстрелы и процветало мародерство, женщина сбежала из оккупированного города.

Я выехала 27 июня 2014 года в Киев. И я уже туда (на Донетчину – 24 канал) не вернулась. Я взяла отпуск, уехала с летними вещами, ноутбуком. Вот и все, больше я туда не вернулась,

– рассказала Белякова.

Что описали в книге

В Славянске с приходом российских наемников воцарился сплошной хаос, там были заминированы многоэтажки, взрывы снарядов, десятки раненых и убитых каждый день.



Книгу презентовали в Кропивницком / Скриншот с видео

Впрочем, многие местные так и не покинули свои дома. Кто-то из-за родственников или имущества, а некоторые – из-за твердой проукраинской позиции. На патриотов тогда "охотились" бандитские патрули, а когда ловили – сажали в тюрьмы.

"Проукраинскую позицию высказывать невозможно было. За такую позицию тебя просто бросали в подвалы. Если ты выживал, то это было хорошо. Даже существовали так называемые суды, которые выносили приговоры, в соответствии с которыми людей не только пытали, но и убивали", – рассказал соавтор книги Евгений Чекарев.

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Российская пропаганда в Славянске

Подразделения боевиков состояли преимущественно из местных так называемых "ополченцев". Вербовали их русские офицеры-наемники. Служить на своей стороне заманивали деньгами. В городе на полную мощность работала "российская машина пропаганды".

"В то время российские СМИ создавали такие фейковые сюжеты о так называемых обстрелах украинских военных. По городу передвигалась артиллерийская установка "Нона". Она обстреливала определенный дом. И после этого сразу на месте происшествия появлялись российские журналисты с людьми, которые называли себя свидетелями событий. И в этом обстреле они напрямую обвиняли украинских военных", – отметила соавтор книги Надежда Нестеренко.



Соавторы подписывали книги для желающих / Скриншот с видео

Финансирование книги

Книгу издали за счет немецких благотворителей. Всего напечатали более 400 экземпляров. На прилавках книжных магазинов ее пока нет. Однако часть тиража уже передали в библиотечные фонды в разные регионы Украины.

Наша цель – это наказание ответственных за преступление. У нас есть разделы о незаконных тюрьмах, о торговле людьми. Там конкретно указаны портреты людей, которые совершали пытки над людьми. И, конечно, наша цель, чтобы их наказали,

– рассказал соавтор книги Антон Удовенко.

Прочитать о том, как происходила российская оккупация Славянска можно в интернете – там доступна электронная версия издания.