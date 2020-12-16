Синод Кипрской церкви признал автокефалию Православной церкви Украины, хотя российская сторона выступала против такого решения. На Кипре имеется огромное российское влияние, поэтому было много разговоров, что кипрская церковь не сразу сможет признать независимость ПЦУ.

Однако еще 4 года назад архиепископ Киевский говорил, что украинская церковь имеет право иметь свою автокефалию, и был готов к этому. Об этом в эфире программы "Что это было" на 24 канале рассказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Он отметил, что в подчинении архиепископа Хризостома II хоть и небольшая, но историческая церковь. Потому что автокефалия Кипрской Православной церкви была утверждена еще на 3 Вселенском Соборе, то есть в 1 век становления церкви.

Для нас было очень важно, чтобы именно кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ,

– отметил митрополит Епифаний.

По его словам, архиепископ кипрский хотел сделать очень доброе и полезное дело. В начале он заявил, что будет ездить к другим Предстоятелям Поместных Церквей и убеждать их признать автокефалию ПЦУ. Он посетил многих предстоятелей, но, к сожалению, из-за осложнений здоровья не смог дальше продолжать это дело.

"Когда я имел с ним телефонный разговор, то он сказал: "Поскольку я вижу, что украинская церковь состоялась, поэтому принял это решение", – напомнил предстоятель ПЦУ.

Российская сторона говорила, что это только единоличное решение предстоятеля, – Епифаний

Митрополит Епифаний рассказал, что когда было богослужение с участием синодалов Архиепископ Кипрский впервые упомянул его имя как предстоятеля Украинской церкви. Однако впоследствии возникли определенные споры.

Российская сторона говорила, что это только единоличное решение предстоятеля, и он не имел права это делать. Выступили 4 митрополита, которые являются достаточно пророссийскими и имеют поддержку со стороны России на Кипре,

- прокомментировал он.

Впрочем подчеркнул, что архиепископ Хризостом II также провел это решение на Синоде. И хоть часть из присутствующих высказались против, решение было принято. Затем они присоединились к признанию нашего автокефального статуса.

"Конечно, это далось высокой ценой для кипрской церкви", – подытожил он.

ПЦУ признали на Кипре: как отреагировали в России

Православную церковь Украины признали на Кипре. Сначала еще в октябре предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II помянул предстоятеля ПЦУ Епифания во время божественной литургии. Это уже расценили как фактическое признание с его стороны.

В ноябре поддержал украинскую автокефалию и кипрский синод. За это решение проголосовали 10 его представителей, против — 7.

Русская православная церковь выступает резко против ПЦУ. Такую же позицию занимает Украинская православная церковь Московского патриархата. После признания Кипром ПЦУ было принято решение не упоминать предстоятеля Кипрской православной церкви в молитвах.

Интервью с митрополитом Епифанием на 24 канале: смотрите видео