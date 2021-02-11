Появились новые интересные подробности приобретения пророссийских каналов NewsOne и "112 Украина" нардепом Тарасом Козаком. Покупка этих двух медиа обошлись соратнику Медведчука в 103 миллиона гривен.

Чтобы проанализировать данные, в Центре противодействия коррупции пользовались исключительно доступными источниками: из открытых кипрских реестров вытащили документы. Об этом заявила в эфире исполнительный директор ГПК Дарья Каленюк.

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У правоохранителей есть полномочия

По ее словам, в октябре 2020 года могло быть несколько уголовных дел в отношении Козака. Они касались лжи в декларациях и недекларирования им отдельных активов. Но из-за скандального решения Конституционного суда Украины пока Козака привлечь к ответственности сложнее.

В правоохранительных органов есть основания и полномочия для уголовных производств,

– отметила Каленюк.

Она добавила: "Я убеждена, что у правоохранителей должно быть в разы больше информации, чем мы получили в публичном доступе. Есть достаточно оснований для того, чтобы привлечь Козака и по другим статьям Уголовного кодекса".

Turul Investments Limited была убыточной

Компания Turul Investments Limited на Кипре, принадлежащая Козаку с 2012 года, до 2017 года была полностью убыточной. По документам, идея ее активности – это холдинг-инвестиции. Но на самом деле компания работала как "перевалочная база" для денег.

Мы обнаружили, как внезапно в 2017 году Козак получил от полностью убыточной компании 1 миллион 100 тысяч евро. На самом деле их ему одолжила незадекларированная жена Наталья Лавренюк,

– заметила эксперт.

Именно на нее записана доля в России, которая добывает нефтепродукты и поставляет их на Запад.

Подробнее о расследовании Центра противодействия коррупции читайте тут.

Покупка телеканалов через белорусские банки

Каленюк рассказала, что через счета белорусских банков Козак купил телеканалы. Именно в Беларуси Козак, Медведчук и Марченко держат свои сбережения на миллионы евро в банках, которыми располагает 2 белорусских олигарха.

Один из них – Микалай Варабей только недавно стал в 2019 году совладельцем компании в Украине, которая владеет 1100 километрами нефтепровода,

– отметила эксперт.

Исполнительная директор ГПК отметила, что белорусский олигарх, близкий к Александру Лукашенко, ушел в бизнес с Медведчуком по перекачке нефтепродуктов из России и далее в Венгрию. А в обмен на это – согласился подержать деньги Медведчука и Козака в Беларуси, где они якобы защищены от американских санкций, а теперь – и украинских.

Санкции против Козака: коротко

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, которому принадлежат такие телеканалы, как NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

После этого пророссийские каналы прекратили свое вещание на телевидении, но активизировались в интернете.

Также санкции наложили на самолеты Козака и Медведчука.



На Козака наложили санкции / Инфографика 24 канала