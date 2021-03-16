Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки в Одессе
В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины, тело которой 16 марта нашли в мешке. По их данным, 83-летнюю местную жительницу лишил жизни собственный сын.
Источник:Нацполиция
В Нацполиции сообщили, что подозреваемый ударил женщину топором по голове, надел на нее полиэтиленовый пакет и задушил. После этого он положил тело матери в мешок.
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Что стало вероятной причиной убийства
Как сообщили в пресс-службе, 55-летнего правонарушителя задержали по месту жительства. Он рассказал полицейским, что мать поплатилась жизнью из-за конфликта между ними, однако его причину подозреваемый не назвал.
Сейчас мужчина задержан. В рамках досудебного расследования проведут ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость подозреваемого.
В Одессе задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки: смотрите видео
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Убийство пожилой женщины в Одессе: что известно
- В Одессе 16 марта 2021 года нашли тело пожилой женщины в мешке у входа в подвал одной из школ.
- Двери в подвал, возле которых оставили труп, были закрыты на замок.
- По данным правоохранителей, 83-летняя женщина была жительницей Одессы.
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