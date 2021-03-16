В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины, тело которой 16 марта нашли в мешке. По их данным, 83-летнюю местную жительницу лишил жизни собственный сын.

В Нацполиции сообщили, что подозреваемый ударил женщину топором по голове, надел на нее полиэтиленовый пакет и задушил. После этого он положил тело матери в мешок.

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Что стало вероятной причиной убийства

Как сообщили в пресс-службе, 55-летнего правонарушителя задержали по месту жительства. Он рассказал полицейским, что мать поплатилась жизнью из-за конфликта между ними, однако его причину подозреваемый не назвал.

Сейчас мужчина задержан. В рамках досудебного расследования проведут ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость подозреваемого.

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