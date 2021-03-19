В Украине проверят все до сих пор действующие решения, которые подписал беглый экс-президент Виктор Янукович. Необходимо выяснить, не опасны ли они для нацбезопасности Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что речь идет, в частности, о кадровых указах. Актуально Санкции против Януковича и нефтекомпаний: главное с заседания СНБО Сегодня все органы, которые имеют решения, которые подписаны господином Януковичем Виктором Януковичем – 24 канал) должны сделать анализ. Если эти решения являются действительными, они должны сделать анализ, насколько это на сегодня опасно для нашей национальной безопасности,

– подчеркнул Данилов. О каких институтах говорится Офис Президента;

Кабинет Министров Украины;

Министерство иностранных дел Украины;

СНБО. Заседание СНБО 19 марта: главное 19 марта СНБО ввел санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича и ряда бывших высокопоставленных чиновников.

Кроме того, санкции ввели против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами. Брифинг Алексея Данилова: смотрите видео