Правоохранители проверят все решения с подписью Януковича, – Данилов
В Украине проверят все до сих пор действующие решения, которые подписал беглый экс-президент Виктор Янукович. Необходимо выяснить, не опасны ли они для нацбезопасности Украины.
Источник:24 канал
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что речь идет, в частности, о кадровых указах.
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Сегодня все органы, которые имеют решения, которые подписаны господином Януковичем Виктором Януковичем – 24 канал) должны сделать анализ. Если эти решения являются действительными, они должны сделать анализ, насколько это на сегодня опасно для нашей национальной безопасности,
– подчеркнул Данилов.
О каких институтах говорится
- Офис Президента;
- Кабинет Министров Украины;
- Министерство иностранных дел Украины;
- СНБО.
Заседание СНБО 19 марта: главное
- 19 марта СНБО ввел санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича и ряда бывших высокопоставленных чиновников.
- Кроме того, санкции ввели против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами.
Брифинг Алексея Данилова: смотрите видео
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