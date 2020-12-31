Полиция и военнослужащие Нацгвардии в новогоднюю ночь будут работать в усиленном режиме. Речь идет об обеспечении публичной безопасности граждан в Украине.

Всего к обеспечению соответствующей безопасности и порядка на территории государства привлекут примерно 23 тысячи правоохранителей. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

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"В ночь с 31 декабря на 1 января на территории Украины запланировано проведение 456 массовых мероприятий в 412 населенных пунктах", – говорится в сообщении.

В усиленном режиме сотрудники правоохранительных органов будут:

охранять общественный порядок в местах установки елок;

обеспечивать безопасность дорожного движения;

обеспечивать реагирование на заявления и сообщения граждан.

Обратите внимание! В полиции призвали всех участников массовых мероприятий не нарушать общественный порядок, а также – соблюдать карантинные требования.