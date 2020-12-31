Правоохранители в новогоднюю ночь будут работать в усиленном режиме: детали
Полиция и военнослужащие Нацгвардии в новогоднюю ночь будут работать в усиленном режиме. Речь идет об обеспечении публичной безопасности граждан в Украине.
Всего к обеспечению соответствующей безопасности и порядка на территории государства привлекут примерно 23 тысячи правоохранителей. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.
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"В ночь с 31 декабря на 1 января на территории Украины запланировано проведение 456 массовых мероприятий в 412 населенных пунктах", – говорится в сообщении.
В усиленном режиме сотрудники правоохранительных органов будут:
- охранять общественный порядок в местах установки елок;
- обеспечивать безопасность дорожного движения;
- обеспечивать реагирование на заявления и сообщения граждан.
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