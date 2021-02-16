Парламент не позволил полиции безосновательно останавливать водителей. Если бы эту норму одобрили, то правоохранители смогли бы останавливать машины, чтобы проверить, пьяный ли водитель за рулем.

Депутаты поддержали поправку, которая исключает такую ​​норму из законопроекта №2695.

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Что предусматривала норма

В первом чтении предлагали добавить в законопроект еще одно основание для остановки. Оно предусматривало, что полицейский сможет останавливать авто для проведения профилактических мероприятий и проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Если бы правку поддержали, то правоохранитель мог бы просто остановить водителя для проверки.

Что еще не разрешили нардепы

Полицейский не сможет без установки предупредительных знаков проверять на скорость водителей. Вместе с тем водитель не должен будет отдавать документы правоохранителю.

Что этому предшествовало

Верховная Рада 16 февраля поддержала законопроект, который ужесточает наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

Поэтому штрафы с 10,2 тысячи гривен увеличили до 17 тысяч. За второе нарушение в течение года – 34 тысячи, за третье – 51 тысяча гривен.

Кроме того, предусмотрели административный арест, а также заключение, если были жертвы или пострадавшие.

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