На Днепропетровщине правоохранители уничтожили свыше 1,5 тонны незаконных боеприпасов. В мартеновскую печь на переплавку отправили более тысячи единиц огнестрельного, травматического и холодного оружия.

Его изъяли в ходе проверок и добровольной сдачи. Опасные предметы переплавили 25 марта на Днепровском металлургическом заводе. К теме СБУ обнаружила схрон с оружием у задержанного накануне боевика Что известно об акции по уничтожению оружия За уничтожение отвечали полицейские отделы вооружения Управления логистики и материально-технического обеспечения.

Большая часть уничтоженного оружия – охотничьи ружья, газовые, травматические пистолеты и револьверы.

Весь вооруженный массив, который отправили в печь, подлежал уничтожению по решению суда. Обратите внимание! Незаконное обращение с оружием и боеприпасами влечет за собой уголовную ответственность. За это предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Но в случае добровольной сдачи – человека освобождают от этой ответственности. Как уничтожали оружие в Днепре: видео