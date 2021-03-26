В Днепре полиция переплавила 1,5 тонны оружия: видео
На Днепропетровщине правоохранители уничтожили свыше 1,5 тонны незаконных боеприпасов. В мартеновскую печь на переплавку отправили более тысячи единиц огнестрельного, травматического и холодного оружия.
Источник:Полиция Днепропетровщины
Его изъяли в ходе проверок и добровольной сдачи. Опасные предметы переплавили 25 марта на Днепровском металлургическом заводе.
К теме СБУ обнаружила схрон с оружием у задержанного накануне боевика
Что известно об акции по уничтожению оружия
- За уничтожение отвечали полицейские отделы вооружения Управления логистики и материально-технического обеспечения.
- Большая часть уничтоженного оружия – охотничьи ружья, газовые, травматические пистолеты и револьверы.
- Весь вооруженный массив, который отправили в печь, подлежал уничтожению по решению суда.
Как уничтожали оружие в Днепре: видео
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter