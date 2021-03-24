Правительство выделило почти 1,5 миллиарда на содержание "укрытия" в Чернобыльской зоне
Кабмин в среду, 24 марта, выделил 1 миллиард 364 миллионов 876,2 тысяч гривен на содержание "укрытия" в Чернобыльской зоне. Кроме того, правительство определило меры по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.
Источник:Телеграм МОКАН_Zнає!
Нардеп Василий Мокан рассказал, что правительство приняло проект соответствующего постановления. Там говорится об использовании средств из государственного бюджета для поддержки в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие".
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Кроме того, постановление содержит план осуществления мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.
На реализацию этих задач будет выделено почти 1,4 миллиарда гривен средств из Государственного бюджета,
– отметил Мокан.
По словам народного избранника, в постановлении говорится о:
- "возмещении фактических расходов Пенсионного фонда Украины на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях работникам Чернобыльской АЭС";
- "выполнение плана мероприятий по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращению объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему на 2021-й год".
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