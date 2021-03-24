Кабмин в среду, 24 марта, выделил 1 миллиард 364 миллионов 876,2 тысяч гривен на содержание "укрытия" в Чернобыльской зоне. Кроме того, правительство определило меры по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Нардеп Василий Мокан рассказал, что правительство приняло проект соответствующего постановления. Там говорится об использовании средств из государственного бюджета для поддержки в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие".

Актуально Правительство одобрило постановление о дальнейшей "заморозке" цены на электроэнергию

Кроме того, постановление содержит план осуществления мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

На реализацию этих задач будет выделено почти 1,4 миллиарда гривен средств из Государственного бюджета,

– отметил Мокан.

По словам народного избранника, в постановлении говорится о:

"возмещении фактических расходов Пенсионного фонда Украины на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях работникам Чернобыльской АЭС";

"выполнение плана мероприятий по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращению объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему на 2021-й год".

Заметьте! "Укрытие" ("Саркофаг") установили еще в 1986 году через несколько месяцев после взрыва четвертого реактора на Чернобыльской АЭС.