Более 100 миллионов гривен из ковидного фонда пойдут на выплаты вкладчикам "Кредитпромбанка"
Кабинет Министров принял решение о выделении Минюста 103 миллионов гривен из фонда борьбы с COVID-19. Деньги пойдут на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка".
Соответствующее решение Кабмин принял 21 декабря. Об этом говорится в постановлении правительства №1284.
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В постановлении говорится, что 103 миллиона гривен из ковидного фонда должны выделить на безвозвратной основе. Средства пойдут на "частичное восстановление расходов потребления" по бюджетной программе.
Дело в том, что в июле 2018 года Украина проиграла в споре с компаниями-вкладчиками "Кредитпромбанка". Говорится о таких компаниях:
- City-State NV,
- Praktyka Asset Management Company LLC,
- Crystal-Invest LLC,
- Prodiz LLC.
Теперь, по решению международного арбитража, государство должно выплатить компаниям-вкладчикам более 240 миллионов гривен.
Заметим, что 14 декабря Кабинет Министров на внеочередном заседании увеличил фонд борьбы с COVID-19 на 6 миллиардов гривен. По состоянию на 10 декабря 2020 года объем выделенных средств из фонда составлял 66 миллиардов гривен, из них уже потратили – 45,5 миллиардов.
Фонд борьбы с COVID-19 создала Верховная Рада. Для этого сократили расходы бюджета-2020 на 49 миллиардов гривен, к ним привлекли транш от МВФ, средства Евросоюза и США. Деньги из ковидного фонда часто использовали не по назначению.
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