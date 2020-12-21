Кабинет Министров принял решение о выделении Минюста 103 миллионов гривен из фонда борьбы с COVID-19. Деньги пойдут на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка".

Соответствующее решение Кабмин принял 21 декабря. Об этом говорится в постановлении правительства №1284.

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В постановлении говорится, что 103 миллиона гривен из ковидного фонда должны выделить на безвозвратной основе. Средства пойдут на "частичное восстановление расходов потребления" по бюджетной программе.

Дело в том, что в июле 2018 года Украина проиграла в споре с компаниями-вкладчиками "Кредитпромбанка". Говорится о таких компаниях:

City-State NV,

Praktyka Asset Management Company LLC,

Crystal-Invest LLC,

Prodiz LLC.

Теперь, по решению международного арбитража, государство должно выплатить компаниям-вкладчикам более 240 миллионов гривен.

Обратите внимание! Спор был связан с потерей компаний депозитов в "Кредитпромбанке", выведенном из рынка решением Нацбанка. По мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовало межправительственное соглашение.

Заметим, что 14 декабря Кабинет Министров на внеочередном заседании увеличил фонд борьбы с COVID-19 на 6 миллиардов гривен. По состоянию на 10 декабря 2020 года объем выделенных средств из фонда составлял 66 миллиардов гривен, из них уже потратили – 45,5 миллиардов.

Фонд борьбы с COVID-19 создала Верховная Рада. Для этого сократили расходы бюджета-2020 на 49 миллиардов гривен, к ним привлекли транш от МВФ, средства Евросоюза и США. Деньги из ковидного фонда часто использовали не по назначению.