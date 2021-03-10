С начала 2021 года цена на горючее выросла более чем на 10%. В Кабмине хотят, чтобы украинцы получили доступ к качественному топливу, поэтому правительство решило усилить контроль за его оборотом, качеством и ценой.

В правительстве сформируют специальные рабочие группы, которые будут контролировать оборот топлива. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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С начала года выросла стоимость горючего. Например, в феврале цена на дизель выросла на 10%, бензин А-92 подорожал на 12%, а автогаз – на все 21%. Подорожание связано с увеличением стоимости нефти на мировом рынке.

Как Кабмин планирует изменить ситуацию

Для урегулирования ситуации Денис Шмыгаль дал ряд поручений ответственным ведомствам.

Антимонопольный комитет должен проверить соблюдение требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации нефтепродуктов.

при реализации нефтепродуктов. За предложения по лабораторным исследованиям будут отвечать представители таможни, экологи и потребителей. Они должны разработать план действий по созданию государственной системы качества топлива.

Представители нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции должны совместно провести ряд мер по борьбе с нелегальным оборотом топлива в Украине.

Обратите внимание! Сейчас стоимость литра бензина А-95 составляет около 30 гривен. Однако эксперты заявляют, что цены могут увеличиться еще.