Цены на топливо в Украине продолжает расти: правительство решило вмешаться
С начала 2021 года цена на горючее выросла более чем на 10%. В Кабмине хотят, чтобы украинцы получили доступ к качественному топливу, поэтому правительство решило усилить контроль за его оборотом, качеством и ценой.
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
В правительстве сформируют специальные рабочие группы, которые будут контролировать оборот топлива. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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С начала года выросла стоимость горючего. Например, в феврале цена на дизель выросла на 10%, бензин А-92 подорожал на 12%, а автогаз – на все 21%. Подорожание связано с увеличением стоимости нефти на мировом рынке.
Как Кабмин планирует изменить ситуацию
Для урегулирования ситуации Денис Шмыгаль дал ряд поручений ответственным ведомствам.
- Антимонопольный комитет должен проверить соблюдение требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации нефтепродуктов.
- За предложения по лабораторным исследованиям будут отвечать представители таможни, экологи и потребителей. Они должны разработать план действий по созданию государственной системы качества топлива.
- Представители нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции должны совместно провести ряд мер по борьбе с нелегальным оборотом топлива в Украине.
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