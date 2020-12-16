Новым главой Ивано-Франковской ОГА может стать Андрей Бойчук. Правительство согласовало его назначения 16 декабря.

Бойчук выступил перед Кабмином и рассказал, что у него есть 13-летний опыт работы в топливно-энергетическом секторе. Решение о его назначении на должность было принято на заседании правительства, сообщает 24 канал.

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Своими приоритетами Бойчук определил:

Поддержку медицинских учреждений, привлечение бизнеса к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Развитие туризма и модернизация Ивано-Франковского аэропорта.

Улучшение коммуникации с населением по программе "Большая стройка", борьбы с COVID-19 и др.

Что известно об Андрее Бойчуке

Бойчук родом из Ивано-Франковска, но последние 10 лет прожил в Киеве.

Бойчук принимал активное участие в Революции Достоинства. С 2014 года мужчина занимался волонтерской деятельностью.

В 2002 – 2011 годах работал в филиалах "Укртрансгаза" в Одесской области, Киевской и Ивано-Франковской.

После Майдана Бойчук работал советником Андрея Парубия, однако затем стал помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана. Также возглавлял Департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнергоугля. Однако после 2016 года не занимал никаких должностей в правительстве.

После начала пандемии коронавируса Бойчук основал благотворительный фонд, который изготавливал защитную спецодежду для медиков и полиции Прикарпатья.

Обратите внимание! Предыдущего главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова уволили в начале ноября. На посту он пробыл около полугода.