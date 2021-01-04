Внеочередное заседание Кабинета Министров планируют провести 5 января. СМИ пишут, что на нем правительство будет рассматривать вопрос ограничения продажи определенных товаров на время введения локдауна – с 8 по 24 января.

Правительство рассмотрит вопрос продажи товаров во время локдауна

Официальный анонс заседания правительства 5 января еще будет. Об этом УНН сообщил информированный источник в Кабмине.

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Тему ограничения продажи определенных товаров премьер прокомментирует. Уже были разговоры относительно этих ограничений. Даже от депутатов обращения поступают,

– заявил источник.

Собеседник отметил, что заявляются и просьбы о пересмотре дат локдауна – мол, заболеваемость пошла на спад. Однако есть и те, кто считает, что карантин следует усиливать.

Кроме того, издание заверили, что Денис Шмыгаль перед 8 января обязательно прокомментирует ситуацию.

Напомним, ранее Американская торговая палата в Украине выступила с заявлением, в котором призвала правительство пересмотреть условия январского локдауна.

Что Американской торговой палате не нравится в постановлении правительства

Палата обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения.

Там говорят, что в действующем виде постановление ограничивает права потребителей и может привести к конфликтам в магазинах.

Кроме того, из-за ограничений бизнес и государство могут понести дополнительные убытки, недовольными будут и потребители.

Палата неоднократно обращалась в Кабинет Министров с просьбой пересмотреть текст соответствующего решения. Однако пока вопрос остается нерешенным.

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Что нельзя будет купить во время локдауна

В случае внедрения локдауна с 8 января маркеты и крупные торговые сети смогут продавать только товары первой необходимости. В то же время все остальные товары можно будет заказать только с помощью адресной доставки.

Товары, которые нельзя будет приобрести:

одежда и обувь;

посуда;

мебель;

текстильные изделия;

техника;

ювелирные изделия;

парфюмерия (отличная от средств гигиены)

строительные материалы;

сантехническое оборудование;

очки, а также другие товары, которые обычно продаются в ТРЦ и на непродовольственных рынках.



Какие ограничения будут действовать во время локдауна / Инфографика 24 канала