Правительство 5 января рассмотрит вопрос ограничения на продажу товаров во время локдауна, – СМИ
Внеочередное заседание Кабинета Министров планируют провести 5 января. СМИ пишут, что на нем правительство будет рассматривать вопрос ограничения продажи определенных товаров на время введения локдауна – с 8 по 24 января.
Правительство рассмотрит вопрос продажи товаров во время локдауна
Официальный анонс заседания правительства 5 января еще будет. Об этом УНН сообщил информированный источник в Кабмине.
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Тему ограничения продажи определенных товаров премьер прокомментирует. Уже были разговоры относительно этих ограничений. Даже от депутатов обращения поступают,
– заявил источник.
Собеседник отметил, что заявляются и просьбы о пересмотре дат локдауна – мол, заболеваемость пошла на спад. Однако есть и те, кто считает, что карантин следует усиливать.
Кроме того, издание заверили, что Денис Шмыгаль перед 8 января обязательно прокомментирует ситуацию.
Напомним, ранее Американская торговая палата в Украине выступила с заявлением, в котором призвала правительство пересмотреть условия январского локдауна.
Что Американской торговой палате не нравится в постановлении правительства
- Палата обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения.
- Там говорят, что в действующем виде постановление ограничивает права потребителей и может привести к конфликтам в магазинах.
- Кроме того, из-за ограничений бизнес и государство могут понести дополнительные убытки, недовольными будут и потребители.
- Палата неоднократно обращалась в Кабинет Министров с просьбой пересмотреть текст соответствующего решения. Однако пока вопрос остается нерешенным.
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Что нельзя будет купить во время локдауна
В случае внедрения локдауна с 8 января маркеты и крупные торговые сети смогут продавать только товары первой необходимости. В то же время все остальные товары можно будет заказать только с помощью адресной доставки.
Товары, которые нельзя будет приобрести:
- одежда и обувь;
- посуда;
- мебель;
- текстильные изделия;
- техника;
- ювелирные изделия;
- парфюмерия (отличная от средств гигиены)
- строительные материалы;
- сантехническое оборудование;
- очки, а также другие товары, которые обычно продаются в ТРЦ и на непродовольственных рынках.
Какие ограничения будут действовать во время локдауна / Инфографика 24 канала
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