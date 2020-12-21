Правительство провело внеочередное заседание: обсуждали кадровые вопросы
Кабинет Министров утром 21 декабря провел внеочередное заседание. На нем министры рассмотрели кадровые вопросы в государственных ведомствах. В частности, чиновники проголосовали за 4 увольнения и 1 назначение на должность.
Решения правительства касались Юлии Свириденко, Сергея Шкарлета, Романа Лещенко, Дениса Каплунова и Алексея Пинчука. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде нардеп Василь Мокан.
Читайте также Каждый шаг Кабмина – это провал: Кира Рудик раскритиковала власть
Что решил Кабмин
►Уволить Свириденко с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию).
►Уволить Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции из-за того, что чиновника назначили главой МОН.
►Уволить Лещенко с должности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в связи с назначением его на должность министра агрополитики.
►Уволить Каплунова с должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции.
►Назначить временным исполняющим обязанности председателя Госгеокадастра Пинчука.
Поделиться новостью