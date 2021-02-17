Правительство поддержало важный законопроект о переписи населения: детали
Кабинет министров 17 февраля одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности". Он предусматривает совершенствование процедуры Всеукраинской переписи населения.
Источник:Телеграмм Олега Немчинова
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он пояснил, что в документе прописаны изменения в законы "О государственной статистике" и "О всеукраинской переписи населения".
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"Акт направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения", – подчеркнул Немчинов.
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Министр Кабмина пояснил, что законопроект содержит ряд важных положений. В частности, в нем устанавливается срок проведения переписи – не реже, чем раз в 10 лет.
Кроме этого, перепись должны проводить с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах, с соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты информации и персональных данных.
Изменения в процедуре переписи также предусматривают:
- предоставление респонденту возможности заполнять переписную документацию с помощью специального программного обеспечения в информационной системе общего доступа – Интернет;
- совершенствование требований к временному переписному персоналу, что будет гарантировать респондентам добропорядочность привлеченного персонала;
- защиту прав респондентов, уважение частной и семейной жизни.
"Все изменения внесены с учетом международных договоренностей и обязательств Украины и базируются на фундаментальных принципах ООН в отношении официальной статистики с учетом acquis ЕС в области статистики", – отметил член правительства.
Проведение Всеукраинской переписи населения: что известно
- В конце 2020 года Кабинет Министров назначил всеукраинскую перепись населения на 2023 год. Его должны были провести еще в 2020, однако помешал карантин.
- Последний раз перепись населения Украины проводили еще в 2001 году.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что в Государственной службе статистики просят выделить на это примерно 7 миллиардов гривен.
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