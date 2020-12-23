Кабмин 23 декабря одобрил стратегию развития для территорий Донбасса, которые находятся под контролем Украины. Она предусматривает также восстановление экономики во всех регионах Донбасса после его деоккупации.

Эта концепция является ключевой для восстановления экономики на Донбассе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Эти территории нуждаются в дополнительных стимулах, которые создадут привлекательную площадку для привлечения инвестиций. В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики и тому подобное,

- подчеркнул Шмыгаль.

Что говорит Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что для восстановления экономики на Донбассе необходимо 20 миллиардов долларов. Чтобы это реализовать, необходима поддержка инвесторов. Утвержденная стратегия будет способствовать созданию стимула для инвестиций. В частности, путем: