Правительство Нидерландов подало в отставку во главе с премьер-министром Марком Рютте. Они попали в скандал с детьми.

В частности, они обвинили тысячи семей в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал NOS.

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Что известно о скандале

Почти 20 тысяч работающих семей ошибочно привлекли к ответственности в судах за мошенничество. Они должны были вернуть выплаты на содержание ребенка. Кроме этого, им запретили подавать апелляции.

Все это происходило в течение нескольких лет, начиная с 2012 года.

Так называемое мошенничество обычно сводилось к неправильно заполненной форме или отсутствию подписей.

Некоторые семьи из-за этого были на грани банкротства. Некоторые вынужденно переехали из-за несправедливых исков на десятки тысяч евро.

Реакция правительства

Уже декабря 2020 года депутаты опубликовали отчет депутатов под названием "Беспрецедентная несправедливость". Там указано, что налоговый орган Нидерландов "нарушил основополагающие принципы верховенства закона".

А, собственно, расследования мошенничества в отношении семей начались из-за "такой ​​простой вещи как непреднамеренная административная ошибка".

Обратите внимание! Семьям теперь должны вернуть помощь – до 30 тысяч евро каждой пострадавшей семье. Правительство извинилось и выделило более 500 миллионов евро на урегулирование ситуации с выплатой.