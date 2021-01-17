С февраля 2021 года цена газа для населения снизится до 6,99 гривны за кубометр. Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что правительство также должно одобрить инициативу по предельному ограничению тарифа на распределение газа.

Глава Кабмина объяснил, что стоимость распределения газа не должна превышать 1,79 гривны за кубический метр. Об этом Денис Шмыгаль написал в фейсбуке.

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Также Шмыгаль напомнил, что уже с 1 февраля 2021 года цена газа для населения снизится до 6,99 гривны за кубометр.

Почему правительство установило именно такую цену

Как сказал Шмыгаль, 6,99 гривны за кубометр – это самая низкая цена, которую зафиксировали на Украинской бирже в течение января.

Государственная компания "Нафтогаз" готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ за 10 гривен и даже больше,

– отметил премьер.

Глава правительства рассказал, что дал поручение Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления домов.

Что этому предшествовало