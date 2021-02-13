Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства поблагодарил команду миссии Международного валютного фонда. Он отметил, что уже договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимают ожидаемые результаты.

По его словам, за время работы виртуальной миссии обозначили ряд вопросов, по которым продолжают конструктивный диалог с МВФ. В частности это вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации.

Также читайте Есть принципиальные вопросы: почему Украина не договорилась с МВФ – объяснение Милованова

Правительство продолжает конструктивное сотрудничество с МВФ

Он отметил: "По всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by".

Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ,

– заявил Шмыгаль.

Интеграция Украины с ЕС и НАТО

Министр отметил: "Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена. Это основной месседж от наших европейских друзей во время визита нашей делегации в Брюссель на этой неделе".

Он рассказал, о чем говорили с руководством ЕС в вопросах экономики:

старт переговорам о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и Европейским союзом. "Мы надеемся, что результатом этих переговоров станет увеличение квот для украинских товаров, которые мы экспортируем в ЕС", – сказал Шмыгаль;

"Мы надеемся, что результатом этих переговоров станет увеличение квот для украинских товаров, которые мы экспортируем в ЕС", – сказал Шмыгаль; вопрос "промышленного безвиза". Он отметил, что уже в ближайшее время завершат работу миссии, которая должна проверить готовность Украины к такому режиму.

Промышленный безвиз — это доступ украинских непродовольственных товаров на рынки европейских стран без дополнительной сертификации,

— также отметил премьер-министр.

И третий вопрос – дальнейшая имплементация законодательства и принципов ЕС в наше законодательство. Именно евроинтеграционные стремления, как заявил Шмигаль, это красная нить, которая проходит через всю работу правительства – это топ-приоритет.

Напомним! Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда в Украине завершилась. Чиновники так и не смогли договориться о пересмотре программы по выделению траншей.

Каковы задачи правительства

Премьер-министр отметил, что на форуме "Украина 30" состоялась важная дискуссия для понимания ошибок, перспектив и планов: "В 2021 – у нас очень много амбициозных задач:

► запуск рынка земли, который станет историческим шагом для нашей страны;

► развитие энергетических рынков и, в частности, рынка газа для населения;

► принятие законодательной базы для запуска накопительной пенсионной системы. Ее отсутствие – это экономическое преступление, и мы должны это исправить, чтобы обеспечить достойную пенсию для украинцев;

► "Большая приватизация" и государственно-частное партнерство. Это наша точка для серьезных инвестиций и уменьшения роли государства в экономике;

► дальнейшее удешевление кредитного ресурса. Это касается и займов для бизнеса, и снижения ипотечной ставки до 5%;

► еще одна реформа, которую надо начать в этом году – это запуск Фондового рынка. Это процесс не одного года, но отложение этого вопроса отдаляет Украину от клуба успешных государств.