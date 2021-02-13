У правительства конструктивное сотрудничество с МВФ, – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства поблагодарил команду миссии Международного валютного фонда. Он отметил, что уже договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимают ожидаемые результаты.
Источник:Фейсбук Дениса Шмыгаля
По его словам, за время работы виртуальной миссии обозначили ряд вопросов, по которым продолжают конструктивный диалог с МВФ. В частности это вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации.
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Правительство продолжает конструктивное сотрудничество с МВФ
Он отметил: "По всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by".
Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ,
– заявил Шмыгаль.
Интеграция Украины с ЕС и НАТО
Министр отметил: "Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена. Это основной месседж от наших европейских друзей во время визита нашей делегации в Брюссель на этой неделе".
Он рассказал, о чем говорили с руководством ЕС в вопросах экономики:
- старт переговорам о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и Европейским союзом. "Мы надеемся, что результатом этих переговоров станет увеличение квот для украинских товаров, которые мы экспортируем в ЕС", – сказал Шмыгаль;
- вопрос "промышленного безвиза". Он отметил, что уже в ближайшее время завершат работу миссии, которая должна проверить готовность Украины к такому режиму.
Промышленный безвиз — это доступ украинских непродовольственных товаров на рынки европейских стран без дополнительной сертификации,
— также отметил премьер-министр.
И третий вопрос – дальнейшая имплементация законодательства и принципов ЕС в наше законодательство. Именно евроинтеграционные стремления, как заявил Шмигаль, это красная нить, которая проходит через всю работу правительства – это топ-приоритет.
Каковы задачи правительства
Премьер-министр отметил, что на форуме "Украина 30" состоялась важная дискуссия для понимания ошибок, перспектив и планов: "В 2021 – у нас очень много амбициозных задач:
► запуск рынка земли, который станет историческим шагом для нашей страны;
► развитие энергетических рынков и, в частности, рынка газа для населения;
► принятие законодательной базы для запуска накопительной пенсионной системы. Ее отсутствие – это экономическое преступление, и мы должны это исправить, чтобы обеспечить достойную пенсию для украинцев;
► "Большая приватизация" и государственно-частное партнерство. Это наша точка для серьезных инвестиций и уменьшения роли государства в экономике;
► дальнейшее удешевление кредитного ресурса. Это касается и займов для бизнеса, и снижения ипотечной ставки до 5%;
► еще одна реформа, которую надо начать в этом году – это запуск Фондового рынка. Это процесс не одного года, но отложение этого вопроса отдаляет Украину от клуба успешных государств.
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