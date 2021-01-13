Премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил, что подаст президенту заявление об отставке. Вместе с ним покидает должности весь состав кабинета министров. На такой шаг Ратас пошел из-за подозрений в коррупции, объявленных Центристской партии, которую возглавляет премьер.

Решение приняли после заседания Центристской партии

Уголовное дело касается выдачи льготного государственного кредита компании Porto Franco. Об этом сообщает ERR.

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Ратас отметил, что решение об отставке принял после длительного заседания Центристской партии.

Обнародованные подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они беспрекословно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильной отставка, чтобы дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности,

– заметил Ратас.

Против самого Ратаса подозрений нет

Глава правительства подчеркнул, что несмотря на отставку, он не считает, что на посту принимал какие-то неправильные решения с намерением. Генпрокурора страны и директор полиции безопасности якобы подтвердили, что против самого Ратаса никаких подозрений нет.

Однако политик подчеркнул, что как глава партии отвечает за все, что в ней происходит.

Кого касаются обвинения в Центристской партии

Подозрения в коррупции объявили генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корба, министру финансов Керсти Крахт, бизнесмену Хиллари Тедера и еще двум людям, имена которых неизвестны.

Тедера и Корба подозревают в том, что они поспособствовали фирме Porto Franco в построении автодороги на льготной основе. В обмен центристам обещали пожертвование размером до 1 миллиона евро. Также фигуранты дела должны были получить значительные взятки.