В Украине изменили правила по курсированию общественного транспорта в красной зоне карантина.

Теперь местные власти региона, оказавшегося в красной зоне, сами будут решать: запрещать или разрешать перевозки. Таким образом полномочия от Кабмина передали на места.

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Что изменится в работе общественного транспорта

Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решения относительно карантинных ограничений.

По их решениям будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Отметим: о том, что запрет курсирования общественного транспорта в красной зоне, нужно пересмотреть, говорилось и раньше. В КГГА, например, требовали, чтобы это решение отменили из-за угрозы коллапса.

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