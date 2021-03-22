Правительство изменило правила работы общественного транспорта в красной зоне
В Украине изменили правила по курсированию общественного транспорта в красной зоне карантина.
Источник:телеграм Владислава Криклия
Теперь местные власти региона, оказавшегося в красной зоне, сами будут решать: запрещать или разрешать перевозки. Таким образом полномочия от Кабмина передали на места.
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Что изменится в работе общественного транспорта
Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решения относительно карантинных ограничений.
По их решениям будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.
Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.
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