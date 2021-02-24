Кабинет министров обновил правила дорожного движения по перевозке детей в автомобилях. В частности, правительство ввело обязательное наличие удерживающих систем, если рост ребенка не превышает 1,45 метра.

Сравнительную таблицу с перечнем всех нововведений обнародовал нардеп Гончаренко.

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Какие нововведения ввело правительство

Раньше перевозить детей в автокресле следовало до 12 лет. Теперь возрастную границу сняли, зато установили ограничения в росте. Так, всех детей ростом до 145 сантиметров следует перевозить с помощью удерживающих систем.

Это правило также касается автомобилей экстренных служб, в частности скорой помощи, полиции, ГСЧС и тому подобное.

Детские удерживающие системы можно устанавливать на передних сиденьях только в случае, если ребенку меньше 3 лет. Добавим, что тогда держатели следует обустраивать против направления движения и обязательно отключать фронтальную подушку.



Сравнительная таблица правил перевозки детей в авто / Фото Алексея Гончаренко