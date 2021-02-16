Тюльпаны и розы: Правительство планирует закупить цветов на 200 тысяч гривен
Один из департаментов секретариата Кабмина планирует закупить цветы на 198 тысяч гривен. Отметили, что это для обеспечения протокольных мероприятий, в которых будет участвовать правительство.
Источник:Интерфакс-Украина
Ответ тендера обнародовали на сайте ProZorro. Его объявил хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина.
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Зачем так много цветов
Отметили, что количество цветов обусловлено, собственно, количеством мероприятий для участия премьер-министра, вицепремьер-министров и руководства секретариата правительства.
Какие цветы купят
Планируют закупить 75 видов цветов:
- 24 разных вида роз, фрезий, тюльпанов, берграса, зантедескии,
- 3 вида гвоздик, нарциссов, альстромерии, эустомы, герберы,
- 2 вида амариллиса и др.
Также приобретут оформление и упаковку для цветов.
Похожие закупки от правительства: кратко
- В 2017 году Кабмин объявил 2 тендера – на закупку ковров и ковролина. Общая сумма составила 1 миллион 242 тысячи гривен.
- Также в 2017 году правительство хотело закупить 36 телевизоров всего за 1 тысячу гривен.
- Кроме того, Служба внешней разведки Украины в декабре 2020 года закупила авто премиум-класса. Они обошлись в 38,5 миллиона гривен.
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