Один из департаментов секретариата Кабмина планирует закупить цветы на 198 тысяч гривен. Отметили, что это для обеспечения протокольных мероприятий, в которых будет участвовать правительство.

Ответ тендера обнародовали на сайте ProZorro. Его объявил хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина. К теме Новогодние подарки: Кабмин закупил 320 часов, а аграрии объявили тендер на джип Зачем так много цветов Отметили, что количество цветов обусловлено, собственно, количеством мероприятий для участия премьер-министра, вицепремьер-министров и руководства секретариата правительства. Какие цветы купят Планируют закупить 75 видов цветов: 24 разных вида роз, фрезий, тюльпанов, берграса, зантедескии,

3 вида гвоздик, нарциссов, альстромерии, эустомы, герберы,

2 вида амариллиса и др. Также приобретут оформление и упаковку для цветов. Похожие закупки от правительства: кратко В 2017 году Кабмин объявил 2 тендера – на закупку ковров и ковролина. Общая сумма составила 1 миллион 242 тысячи гривен.

Также в 2017 году правительство хотело закупить 36 телевизоров всего за 1 тысячу гривен.

Кроме того, Служба внешней разведки Украины в декабре 2020 года закупила авто премиум-класса. Они обошлись в 38,5 миллиона гривен.