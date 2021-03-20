В Украине в год из государственного бюджета воруют 37 миллирдов в американской валюте. По словам председателя Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаила Саакашвили, эта гигантская сумма "оседает" как в правительстве, так и на уровне местной власти.

Об этом Саакашвили сообщил в интервью на радио. Ситуация, отметил политик, не меняется годами.

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Это равняо доходной части бюджета, – Саакашвили

Чтобы мы понимали, это равно доходной части украинского бюджета. То есть есть один бюджет Украины официально, а есть 37 миллирдов, которые содержатся где-то на "кормушках",

– рассказал Саакашвили.

Таможня ворует 3 миллиарда на различных схемах

Проблему не решают и кадровые изменения во власти. По словам председателя Исполкома Нацсовета реформ бюрократическую систему в Украине не реформируют, ведь с ее помощью функционируют различные коррупционные схемы. Мол, в каждой сфере реформам противятся и придумывают отговорки, чтобы не вводить изменения.

И потом мы смотрим, почему этого не делают. Потому что, допустим, с машин они берут 200 миллионов долларов, в целом таможня ворует примерно 3 миллиарда в различных схемах и т.д.,

– добавил Саакашвили.

Накануне заседал Национальный совет реформ

Отметим, что лишь 19 марта состоялось заседание Национального совета реформ под председательством президента Владимира Зеленского. Еще тогда Саакашвили подчеркнул, что рассматривают те реформы, которые были неотложными в течение 10 лет.

Что обсудили и будут реализовывать в ближайшее время:

Новая модель растаможивания автомобилей. Автоматизированная формула в течение ближайших 5 лет позволит уменьшить стоимость растаможивания на 30%.

Упрощение трудового законодательства.

Уменьшение комиссионного вознаграждения за обслуживание платежей пластиковыми карточками.

Регулирование земельных отношений.

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