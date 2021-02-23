Инициатива исполняющего обязанности Витренко об увольнении Коболева возникла из личных соображений. Об этом изданию рассказал источник в правительстве.

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Что говорят в правительстве

Формальных оснований для отставки Коболева нет, как и политической возможности принять такое решение.

Есть моменты относительно возможности дисциплинарной ответственности по результатам аудита и так далее, но не увольнения,

– подчеркнул источник.