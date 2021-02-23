В правительстве не видят причин для отставки Коболева, – СМИ
В Кабинете Министров не хотят увольнять главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, об отставке которого якобы просил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. Для этого чиновники не видят оснований.
Источник:"РБК-Украина"
Инициатива исполняющего обязанности Витренко об увольнении Коболева возникла из личных соображений. Об этом изданию рассказал источник в правительстве.
К теме Личное оскорбление, – экс-нардеп Войцицкая объяснила, почему Витренко хочет уволить Коболева
Что говорят в правительстве
Формальных оснований для отставки Коболева нет, как и политической возможности принять такое решение.
Есть моменты относительно возможности дисциплинарной ответственности по результатам аудита и так далее, но не увольнения,
– подчеркнул источник.
Обращение Витренко относительно Коболева: что известно
- Ранее в распоряжении СМИ появилось письмо Витренко к премьер-министру Денису Шмыгалю. В нем временный министр просил уволить Коболева.
- Витренко привел для этого ряд причин. Например, Витренко утверждал, что якобы "Нафтогаз" не выполнил показатель добычи газа в 2020 году, а также планирует сокращать показатели добычи в следующие 5 лет.
- Экс-нардеп Виктория Войцицкая также предполагала, что Витренко хочет увольнения Коболева по личным причинам. Вероятно, Витренко обижен на Коболева за то, что он якобы не оценил его вклада в победе Украины в Стокгольмском арбитраже.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter