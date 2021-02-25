Украина может заключить договор о сотрудничестве с компанией Boeing. Для американской компании это возможность локализовать свои самолеты в Украине, а для "Антонова" – скооперироваться с Boeing по разработке военных самолетов.

Такое мнение высказал вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью на радио "Армия FM".

Между тем Boeing начал серийное производство учебных самолетов Red Hawk

Я не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями будем обращаться в компанию Boeing, в частности относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас, на "Антонове",

– сказал он.

Уруский отметил, что из-за коронакризиса в Boeing, как и во многих компаний, существенно уменьшилось количество заказов. Поэтому они ищут новые рынки и возможности сбыта. Касательно выгоды для Украины, то она заключается в возможной кооперации с Boeing в разработке боевых самолетов.

Он также сообщил, что в дополнение к подписанному в прошлом году контракту Минобороны с "Антоновым" о производстве трех Ан-178, в этом году готовится заказ на четыре других самолета – Ан-74.

Уруский уточнил, что первый Ан-178 поставят уже в 2023 году.

Что известно о Государственном авиастроительном предприятии "Антонов"?