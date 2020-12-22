Украина обещает восстановить водоснабжение на территорию временно оккупированного Крыма только после деоккупации полуострова. Впрочем, в правительстве назвали условия, при которых возможны поставки в составе специальных конвоев.

Так, они могут быть в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Суспільному".

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"Здесь даже нечего обсуждать: будет деокупация Крыма – будет вода", – заявил Резников.

Условия поставки воды

В то же время он подчеркнул, если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах. Будут делать это под контролем гуманитарных миссий. Резников подчеркнул, что "никто не будет поить водой военные базы и производство милитаризованного Крыма".

"В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", – подчеркнул вице-премьер.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

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