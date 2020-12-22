В правительстве допускают поставки воды в Крым: от чего это зависит
Украина обещает восстановить водоснабжение на территорию временно оккупированного Крыма только после деоккупации полуострова. Впрочем, в правительстве назвали условия, при которых возможны поставки в составе специальных конвоев.
Так, они могут быть в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Суспільному".
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"Здесь даже нечего обсуждать: будет деокупация Крыма – будет вода", – заявил Резников.
Условия поставки воды
В то же время он подчеркнул, если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах. Будут делать это под контролем гуманитарных миссий. Резников подчеркнул, что "никто не будет поить водой военные базы и производство милитаризованного Крыма".
"В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", – подчеркнул вице-премьер.
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