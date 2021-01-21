Должны ли мы, в Украине, реагировать на беспредел по отношению политика Навального так, как реагируют ЕС и США? То есть, стоит ли нам присоединяться к требованию свободного мира – "Свободу Навальному!"

Чи наша позиція має бути настільки відмінною, наскільки є відмінною наш безпосередній опір військовій агресії від поміркованих санкцій США та розведення економічного статусу "Північного потоку-2" і політичних відозв з боку непевної Німеччини? Чи, взагалі, нам треба сказати собі, що це чужа, зовсім не наша територія несвободи, і хай йому грець?

Читайте також Українці кусають Навального, щоб заглушити розчарування в собі

Не виходить промовчати: що треба знати про Навального

Дякую ФБ друзям за сумніви у цінності українського голосу у західному ліберальному хорі. Примусили звернути увагу до перших кроків становлення Навального сьогоднішнім гучним політиком.

Якщо побіжно згадати політичну еволюцію Навального з часу його активної участі в націоналістичному "русскому марші" до сьогодні, то вона узагальнюється як поєднання лібералізму і шовінізму. Точніше – як ліберальний російський націоналізм. Ось приклад повторюваної ним позиції: "Речь должна идти о том, что Чечня и кавказские республики должны не только формально, но и фактически стать частью России. Здесь идет вопрос о том, что… и там должно быть одно право, одно отношение к людям любой национальности, а не строительство как раз какого-то странного этнического авторитарного государства, которое происходит сейчас в Чечне".

Жодного натяку на необхідні правові особливості культурної автономії. Саме про це він послідовно твердить й щодо окупованого Криму, не згадуючи корінне населення кримських татар. В особі Навального ми маємо справу не лише з російським націоналізмом, а й з його ліберальною частиною.

Головні питання до опозиціонера

Він почав політично загартовуватись в лавах націоналістичного маршу. Чи здатний він змінитись так, щоб його політичні погляди відповідали західноєвропейським стандартам свободи, які включають неприйняття і осудження імперських захватів путінської Росії? Це є головним питанням до Навального, здатного вплинути на відхід російського царя та демократичні реформи в Росії. На відмову Росії від агресії та війни.

Тому варто радикалізувати відозву щодо його вивільнення. Для українців неправильно просто приєднатись до Заходу з вимогою свободи Навальному. Так само недостатньо вимагати під його приватний випадок звільнення всіх наших політв'язнів у російських тюрмах та на підвалах – це розпорошує силу вимоги.

Рекомендуємо! "Що там у москалів?": чи зможе Навальний поміняти ролями Росію і Україну

Має сенс публічно звертатись до самого Навального. "Ми вимагаємо тобі свободи тому, що немає свободи в Росії без звільнення окупованого Росією Криму. І Донбасу.”

Цей був би точний заклик. Почутий всіма.

Джерело: Facebook