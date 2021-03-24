Дважды в год автомобилисты "переобувают" свой транспорт. Очень важно правильно хранить шины, потому что если не соблюдать элементарных требований – их можно уничтожить.

Эксперты отмечали, что шины на самом деле не очень привередливые, впрочем есть несколько правил, которые нужно соблюдать при хранении резины. Это позволит использовать их несколько сезонов.

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Можно ли хранить шины на балконе

По словам главного редактора "Авто 24" Сергея Матусяка, на балконе зимние шины можно хранить до 6 месяцев. Самое главное, чтобы на них не попадал прямой солнечный свет.

Если шины хранить на балконе, однако ничем не накрывать – они могут полопать,

– заверил он.

В то же время важно порой их прокручивать, чтобы избежать деформации. Это позволит изменить точку опоры, а также перераспределить нагрузку.

Справка. Если форма протектора меняется – это ухудшает сцепление колес с дорогой.

Матусяк отметил, что если шины на дисках, то они могут быть поставлены друг на друга. Однако в противном случае, зимняя резина должна храниться отдельно.

Также рекомендуют 1 раз в 3 месяца менять их положение. Это помешает шинам прогнуться в одну сторону.

Когда стоит менять шины на новые

Автоэксперты заверили, что если зимней резины осталось менее 4 миллиметров, то это свидетельствует о том, что в следующем сезоне придется заменять их на новые.

Также Матусяк пояснил, что на большинстве современных шин есть специальные отметки. Они становятся заметными только тогда, когда шина протерлась настолько, что для езды больше неприменима.

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Советы для хранения шин