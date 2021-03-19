Юрий Ткаченко назвал победу Вахтанга Кипиани в деле в отношении книги о Василии Стусе абсолютно логичной и справедливой. Чиновник отметил, что правду из истории не выбросишь.

Министр культуры и информационной политики Ткаченко отметил, что история Виктора Медведчука как доля пропагандистско-тоталитарной системы Советского союза должна быть услышана не только в Украине, но и в мире.

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Решение апелляционного суда о снятии запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани считаю полностью законным, вполне логичным и справедливым,

– подчеркнул Кипиани.

Ткаченко напомнил, что "в октябре прошлого года (2020 – 24 канал) Дарницкий райсуд Киева обязал удалить из книги Кипиани упоминания про кума Путина (Владимира Путина – 24 канал) Медведчука, который был адвокатом поэта".

Кроме того, суд запретил распространение тиража книги.

Однако, по словам Ткаченко, это решение сработало только на пользу Украине.

"Спрос на книгу резко возрос. Издательства инициировали печать новых экземпляров. Я был одним из тех, кто также распространял уже запрещенное "дело Василия Стуса", – подчеркнул Ткаченко.

Подытожил министр словами "правду из истории не вычеркнешь".

Медведчук против Стуса : главное

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева запретил распространение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Она вышла в украинском издательстве Vivat.

Этим решением судьи удовлетворили иск кума Владимира Путина Виктора Медведчука, который был адвокатом Стуса.

По словам Медведчука, отдельные отрывки из книги оскорбляли его честь и достоинство.

В ответ издательство объявило о новом тираже книги.



Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала