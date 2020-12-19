Погода в Украине на протяжении 5 дней от Николая 19 декабря включительно будет неприветливой. Синоптики прогнозируют дожди, снег и мокрый снег.

Атмосферный фронт накроет Украину 23 декабря, а сопровождать это будет снижение температуры. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре . До тех пор же будет облачно, временами прояснения и осадки.

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Какой будет погода в Украине на протяжении 19 – 23 декабря

Погода 19 декабря – День святого Николая

В общем ясно, в северо-восточных областях – дождь с мокрым снегом.

Температура от +2 до -2, на Юге и Западе до +6 градусов. Ночью от +2 до -3.

В Киеве в течение суток – 0...+ 2, облачно, но без осадков.



Погода в Украине 19 декабря / Фото Укргидрометцентра

Погода 20 декабря, в воскресенье

В общем температура заметно не упадет нигде , кроме областей на северо-востоке, частично в Запорожье и Херсоне.

Там будет на 1 – 2 градуса прохладнее, осадки будут – уже не дождь, а снег. Дождь можно будет почувствовать в Крыму.

На остальной территории без осадков, но облачно. Прояснится разве что на Западе.



Погода в Украине 20 Д=декабря / Фото Укргидрометцентра

Понедельник, 21 декабря: серьезные изменения погоды

21 декабря станет морознее. На Западе с прояснениями, а вот на Востоке, частично в Центре и на Юге будет снег, даже мокрый снег с дождем.

Температура от +2 до -3, только в Одесской и Закарпатской областях будет +2...+5.

Ночью – мороз на Востоке до -3...-7. На остальной территории ночью от 0 до 4 мороза, разве что в Одесской области и на Закарпатье будет выше нуля.



Погода в Украине 21 декабря / Фото Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 22 декабря

По всей стране будет облачно. На Западе – мокрый снег с дождем.

Температура снизится: от -3 до -6 днем, -4...- 9 ночью. Только на Западе может быть до +5 градусов.

В Киеве будет облачно и немного похолодает (днем от +1 до -1 градуса, ночью -2...-4).



Погода в Украине 22 декабря / Фото Укргидрометцентра

Погода 23 декабря

По всей стране под влиянием атмосферного фронта будут сильные осадки. В теплых регионах дожди, а где будет минусовая температура – снег и дождь с мокрым снегом.

Всего в Украине несколько похолодает, но на Западе наоборот – потеплеет (до +2...+7 днем ​​и 0...4 ночью).

В Киеве также прогнозируют сильные осадки – мокрый снег с дождем. Температура +1...- 1 (ночью от 2 до 4 мороза).



Погода в Украине 23 декабря / Фото Укргидрометцентра