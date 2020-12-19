Снег и ливни в Украине: прогноз погоды синоптиков на Николая и последующие 4 дня
Погода в Украине на протяжении 5 дней от Николая 19 декабря включительно будет неприветливой. Синоптики прогнозируют дожди, снег и мокрый снег.
Атмосферный фронт накроет Украину 23 декабря, а сопровождать это будет снижение температуры. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре. До тех пор же будет облачно, временами прояснения и осадки.
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Какой будет погода в Украине на протяжении 19 – 23 декабря
Погода 19 декабря – День святого Николая
- В общем ясно, в северо-восточных областях – дождь с мокрым снегом.
- Температура от +2 до -2, на Юге и Западе до +6 градусов. Ночью от +2 до -3.
- В Киеве в течение суток – 0...+ 2, облачно, но без осадков.
Погода в Украине 19 декабря / Фото Укргидрометцентра
Погода 20 декабря, в воскресенье
- В общем температура заметно не упадет нигде, кроме областей на северо-востоке, частично в Запорожье и Херсоне.
- Там будет на 1 – 2 градуса прохладнее, осадки будут – уже не дождь, а снег. Дождь можно будет почувствовать в Крыму.
- На остальной территории без осадков, но облачно. Прояснится разве что на Западе.
Погода в Украине 20 Д=декабря / Фото Укргидрометцентра
Понедельник, 21 декабря: серьезные изменения погоды
- 21 декабря станет морознее. На Западе с прояснениями, а вот на Востоке, частично в Центре и на Юге будет снег, даже мокрый снег с дождем.
- Температура от +2 до -3, только в Одесской и Закарпатской областях будет +2...+5.
- Ночью – мороз на Востоке до -3...-7. На остальной территории ночью от 0 до 4 мороза, разве что в Одесской области и на Закарпатье будет выше нуля.
Погода в Украине 21 декабря / Фото Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 22 декабря
- По всей стране будет облачно. На Западе – мокрый снег с дождем.
- Температура снизится: от -3 до -6 днем, -4...- 9 ночью. Только на Западе может быть до +5 градусов.
- В Киеве будет облачно и немного похолодает (днем от +1 до -1 градуса, ночью -2...-4).
Погода в Украине 22 декабря / Фото Укргидрометцентра
Погода 23 декабря
- По всей стране под влиянием атмосферного фронта будут сильные осадки. В теплых регионах дожди, а где будет минусовая температура – снег и дождь с мокрым снегом.
- Всего в Украине несколько похолодает, но на Западе наоборот – потеплеет (до +2...+7 днем и 0...4 ночью).
- В Киеве также прогнозируют сильные осадки – мокрый снег с дождем. Температура +1...- 1 (ночью от 2 до 4 мороза).
Погода в Украине 23 декабря / Фото Укргидрометцентра
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