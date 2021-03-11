Это пример позорного заговора, – Лещенко о причастности Порошенко к "трубе Медведчука"
Дело о вероятной причастности Петра Порошенко к "трубе Виктора Медведчука" является примером позорного заговора. Сейчас в этом деле нет подозрений, но есть множество вещей, которые указывают на договоренность политиков.
Источник:24 канал
Экс-депутат Сергей Лещенко рассказал, что с помощью государства и органов, которые были под контролем Порошенко, Медведчук получил стабильный доступ к большим деньгам. Как отметил журналист, впоследствии он инвестировал их в политику, развитие медиа, а затем – в геополитический поворот Украины в направлении России.
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По словам Лещенко, по меньшей мере 3 государственных органа оставили отпечатки в истории о "трубе Медведчука". Как заявил экс-депутат, будут ли в этом деле показания в отношении Порошенко, можно будет увидеть только впоследствии в материалах.
Здесь уже вопрос, даст ли показания Арсений Яценюк под протокол, а это очень важно, что было сорвано рассмотрение вопроса на Кабмине, когда он вынес его, а министры от Порошенко не пришли,
– рассказал журналист.
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По мнению Лещенко, действующая власть начала рассматривать Порошенко не как политика, а как олигарха.
"Как Медведчука, Коломойского, Ахметова, Фирташа – все одним миром мазаны", – подчеркнул он.
Как подытожил экс-депутат, если на Порошенко будут смотреть как на олигарха, то тогда все станет на свои места.
Порошенко причастен к "трубе Медведчука": смотрите видео
Дело о "трубе Медведчука": что известно
- Дело касается части трубопровода "Самара – Западное направление". Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.
- Из-за решения некоторых судей труба оказалась в руках компаний, близких к Медведчуку.
- СНБО 19 февраля 2021 года принял решение забрать нефтепродуктопровод у окружения Виктора Медведчука и вернуть его Украине.
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