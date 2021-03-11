Дело о вероятной причастности Петра Порошенко к "трубе Виктора Медведчука" является примером позорного заговора. Сейчас в этом деле нет подозрений, но есть множество вещей, которые указывают на договоренность политиков.

Экс-депутат Сергей Лещенко рассказал, что с помощью государства и органов, которые были под контролем Порошенко, Медведчук получил стабильный доступ к большим деньгам. Как отметил журналист, впоследствии он инвестировал их в политику, развитие медиа, а затем – в геополитический поворот Украины в направлении России.

Читайте также Порошенко вызвали в СБУ из-за разговора Медведчука и Суркова, но он не пришел

По словам Лещенко, по меньшей мере 3 государственных органа оставили отпечатки в истории о "трубе Медведчука". Как заявил экс-депутат, будут ли в этом деле показания в отношении Порошенко, можно будет увидеть только впоследствии в материалах.

Здесь уже вопрос, даст ли показания Арсений Яценюк под протокол, а это очень важно, что было сорвано рассмотрение вопроса на Кабмине, когда он вынес его, а министры от Порошенко не пришли,

– рассказал журналист.

К теме Медведчук продал 50% трубы белорусскому олигарху, – Лещенко

По мнению Лещенко, действующая власть начала рассматривать Порошенко не как политика, а как олигарха.

"Как Медведчука, Коломойского, Ахметова, Фирташа – все одним миром мазаны", – подчеркнул он.

Как подытожил экс-депутат, если на Порошенко будут смотреть как на олигарха, то тогда все станет на свои места.

Порошенко причастен к "трубе Медведчука": смотрите видео

Дело о "трубе Медведчука": что известно