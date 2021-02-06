Позицию страуса нельзя занимать, – Разумков о заблокированных NewsOne, ZIK и "112 Украина"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на такие каналы, как NewsOne, ZIK и "112 Украина", стоит ходить политикам, чтобы донести свою позицию избирателям. И следует появляться даже, если такие вещатели нарушают украинское законодательство или на кого-то работают.
Источник:"Бабель"
По словам Разумкова, есть конкретные статьи, по которым что-то можно сделать. Иначе завтра кто-то скажет, что он работает не в интересах Украины.
Подробнее о заявлении Разумкова
Глава Верховной Рады подчеркнул, что информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть.
Если хочешь, чтобы тебя услышали, у тебя должна быть такая возможность. А если мы говорим о подходах, то позицию страуса никогда нельзя занимать: "если мы туда не ходим, значит, этой проблемы нет, – точно неправильный подход",
– подчеркнул он.
По убеждению Разумкова, он не имеет права определять, хороший это канал, или плохой. Это может делать зритель или, в рамках действующего законодательства, соответствующий орган.
Также парламентарий прокомментировал информацию, которая звучит на медведчуковских телеканалах. Он считает, претензии следует бросать не каналу, а непосредственно спикеру, который высказывает противоречивую или ложную информацию.
Что касается тех телеканалов, куда ходит Разумков, то это ICTV, "112 Украина", NewsOne, ZIK (давно не был, но появляюсь), "Прямой" и "5 канал".
"У меня, как мне кажется, – хорошие взаимоотношения с журналистами. Хотелось бы, чтобы так было и дальше", – подытожил глава Верховной Рады.
Коротко о санкциях против Козака и ZIK, NewsOne и "112 Украина"
- 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленский подписал указ.
- Санкции касаются еще и компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
- Срок действия ограничений – 5 лет.
- Козак – бизнеспартнер Медведчука, и согласно расследованиям активистов, говорится фактически о компаниях, принадлежащих куму Путина.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала их компания "Донские углы", работающая на оккупированной Луганщине.
Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / Инфографика 24 канала
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