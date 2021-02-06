Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на такие каналы, как NewsOne, ZIK и "112 Украина", стоит ходить политикам, чтобы донести свою позицию избирателям. И следует появляться даже, если такие вещатели нарушают украинское законодательство или на кого-то работают.

По словам Разумкова, есть конкретные статьи, по которым что-то можно сделать. Иначе завтра кто-то скажет, что он работает не в интересах Украины.

Подробнее о заявлении Разумкова

Глава Верховной Рады подчеркнул, что информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть.

Если хочешь, чтобы тебя услышали, у тебя должна быть такая возможность. А если мы говорим о подходах, то позицию страуса никогда нельзя занимать: "если мы туда не ходим, значит, этой проблемы нет, – точно неправильный подход",

– подчеркнул он.

По убеждению Разумкова, он не имеет права определять, хороший это канал, или плохой. Это может делать зритель или, в рамках действующего законодательства, соответствующий орган.

Также парламентарий прокомментировал информацию, которая звучит на медведчуковских телеканалах. Он считает, претензии следует бросать не каналу, а непосредственно спикеру, который высказывает противоречивую или ложную информацию.

Что касается тех телеканалов, куда ходит Разумков, то это ICTV, "112 Украина", NewsOne, ZIK (давно не был, но появляюсь), "Прямой" и "5 канал".

"У меня, как мне кажется, – хорошие взаимоотношения с журналистами. Хотелось бы, чтобы так было и дальше", – подытожил глава Верховной Рады.

Отметим! Разумков был единственным, кто из членов СНБО не поддержал санкции против соратника Мдведчука Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Свое решение он объяснил тем, что санкции против вещателей – это плохо, независимо от того, чьи они.

Коротко о санкциях против Козака и ZIK, NewsOne и "112 Украина"



Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / Инфографика 24 канала