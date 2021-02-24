Православная церковь Украины заявила о своей позиции в вопросе вакцинации против коронавируса. Духовенство говорит, что не против прививок, ведь они не противоречат Божьим Заповедям.

Что ПЦУ говорит о вакцинации

В то же время в ПЦУ отметили, что не будут принуждать никого к вакцинации. Процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной.

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Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы,

– заявили в ПЦУ.

Там отметили, что эта позиция соответствует общему учению Церкви относительно лечения – призывая верующих заботиться о здоровье.

"Церковь помогает всем прислушиваться к врачам, использовать хорошие средства лечения, однако не может определять, какое именно это должно быть лечение в конкретном случае или какими именно средствами", – подчеркнули в ПЦУ.

Духовенство добавило, что не может брать на себя ответственность относительно качества и эффективности вакцинации, а также целесообразности прививки определенного лица. Ведь это зона ответственности системы здравоохранения и государства.

Кроме того, там подчеркнули, что вакцинация не является вопросом исключительно личным, оно "напрямую касается здоровья всего народа".

Главное о вакцинации

24 февраля в Украине начнется вакцинация населения против коронавируса.

Прививки людям будут делать препаратом AstraZeneca, первая партия которого приехала в "Борисполь" 23 февраля.

Для того, чтобы вакцина прибыла в Украину, министр здравоохранения Максим Степанов летал в Индию для переговоров с производителем.



Главное о вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала