Не противоречит принципам христианской веры: ПЦУ не будет принуждать людей к вакцинации
Православная церковь Украины заявила о своей позиции в вопросе вакцинации против коронавируса. Духовенство говорит, что не против прививок, ведь они не противоречат Божьим Заповедям.
Источник:фейсбук ПЦУ
Что ПЦУ говорит о вакцинации
В то же время в ПЦУ отметили, что не будут принуждать никого к вакцинации. Процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной.
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Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы,
– заявили в ПЦУ.
Там отметили, что эта позиция соответствует общему учению Церкви относительно лечения – призывая верующих заботиться о здоровье.
"Церковь помогает всем прислушиваться к врачам, использовать хорошие средства лечения, однако не может определять, какое именно это должно быть лечение в конкретном случае или какими именно средствами", – подчеркнули в ПЦУ.
Духовенство добавило, что не может брать на себя ответственность относительно качества и эффективности вакцинации, а также целесообразности прививки определенного лица. Ведь это зона ответственности системы здравоохранения и государства.
Кроме того, там подчеркнули, что вакцинация не является вопросом исключительно личным, оно "напрямую касается здоровья всего народа".
Главное о вакцинации
- 24 февраля в Украине начнется вакцинация населения против коронавируса.
- Прививки людям будут делать препаратом AstraZeneca, первая партия которого приехала в "Борисполь" 23 февраля.
- Для того, чтобы вакцина прибыла в Украину, министр здравоохранения Максим Степанов летал в Индию для переговоров с производителем.
Главное о вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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