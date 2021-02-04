Позиция комитета изменилась относительно кандидатуры Витренко, – нардеп Совсун
Парламент может в третий раз вернуться к назначению Юрия Витренко вице-премьер-министром энергетики. Нардеп от "Голоса" Инна Совсун отметила, что позиция Комитета Рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг в отношении его кандидатуры несколько изменилась между первым и вторым голосованием.
Источник: 24 канал
Депутат объяснила, когда Юрий Витренко приходил на комитет во время первого выдвижения его кандидатуры, то не имел поддержки большинства.
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Зато второй раз комитет большинством голосов рекомендовал утвердить Витренко министром энергетики.
По ее словам, большинство в комитете ко второму чтению было сформировано. Впрочем добавила, что в тот момент, когда во второй раз его выносили на голосование, не было четкого понимания, хватит ли голосов за кандидатуру Витренко.
Ведь ситуация оставалась шаткой. Фактически до момента голосования были переговоры между различными группами по поводу того, его ли поддерживать,
– вспомнила Инна Совсун.
И отметила, что часть нардепов, в частности, из "Слуги народ" в итоге не проголосовали за кандидатуру Юрия Витренко.
На этой неделе за кандидатуру Витренко не будут голосовать, – Совсун
Депутат отметила, что на этой неделе за его кандидатуру парламент не будет голосовать. По ее мнению, если бы были голоса гарантированы, то этот вопрос уже вынесли бы на голосование в Раду.
Однако его не выносили даже на заседание профильного комитета.
Инна Совсун также отметила, что пока нет ограничения относительно того, сколько раз можно выносить на голосование в парламенте одну и ту же кандидатуру.
Правда, 4 февраля, во время заседания парламента, была попытка установить такое ограничение. Чтобы нельзя было выносить определенную кандидатуру больше, чем 2 раза,
– рассказала нардеп.
И подчеркнула, что пока в Минэнергетики нет официального руководителя – министра, работа в ведомстве оказывается заблокированной. Ведь, согласно новому законодательству, исполняющий обязанности не имеет права осуществлять очень много функций.
Что известно о неудачных голосованиях за кандидатуру Витренко
- Кандидатуру Юрия Витренко подал на голосование премьер Денис Шмыгаль. Во время выступления в Раде 17 декабря он отметил, что Витренко имеет многолетний опыт в сфере энергетики, зарекомендовал себя как менеджер и может усилить Минэнергетики.
- 17 декабря Рада провалила голосование за назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром энергетики. За его кандидатуру проголосовали 186 нардепов.
- 28 января исполняющему обязанности главы Минергетики удалось собрать 204 голоса. Однако этого количества оказалось недостаточно, и парламент снова не смог назначить его на должность.
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