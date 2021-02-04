Пожежа у Запоріжжі: загибла лікарка тільки-но закінчила інтернатуру – її фото
Під час пожежі у запорізькій інфекційній лікарні загинула 26-річна лікарка Ольга Гліва. Вона тільки у 2020 році закінила інтернатуру.
Джерело: Запорізький медуніверситет
Жінка була випускницею Запорізького державного медуніверситету.
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Що відомо про лікарку
У закладі наголосили, що медицина була її покликанням. Університет загибла закінчила із відзнакою.
Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Ольга Сергіївна сповна виконала свою місію на цій Землі – до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів,
– мовиться у повідомленні закладу.
Користувачі соцмереж та знайомі Ольги вже висловили свої співчуття.
Пожежа у лікарні Запоріжжя: що відомо
- Перший поверх лікарні загорівся у ніч на 4 лютого. За попередньою інформацією, трагедія сталась через займання медичного обладнання.
- Під час пожежі загинули 4 людини: лікарка та 3 пацієнти. Ще двоє медиків постраждали.
- Через пожежу вже відкрили кримінальну справу, а міністр охорони здоров'я Максим Степанов полетів до Запоріжжя.
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