Під час пожежі у запорізькій інфекційній лікарні загинула 26-річна лікарка Ольга Гліва. Вона тільки у 2020 році закінила інтернатуру.

Джерело: Запорізький медуніверситет

Жінка була випускницею Запорізького державного медуніверситету.

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Що відомо про лікарку

У закладі наголосили, що медицина була її покликанням. Університет загибла закінчила із відзнакою.

Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Ольга Сергіївна сповна виконала свою місію на цій Землі – до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів,

– мовиться у повідомленні закладу.

Користувачі соцмереж та знайомі Ольги вже висловили свої співчуття.



Ольга Гліва / Фото "Субота"

Пожежа у лікарні Запоріжжя: що відомо Перший поверх лікарні загорівся у ніч на 4 лютого. За попередньою інформацією, трагедія сталась через займання медичного обладнання.

Під час пожежі загинули 4 людини: лікарка та 3 пацієнти. Ще двоє медиків постраждали.

Через пожежу вже відкрили кримінальну справу, а міністр охорони здоров'я Максим Степанов полетів до Запоріжжя.



Загибла лікарка / Фото з фейсбуку