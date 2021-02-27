У Чернівцях у лікарні для хворих з коронавірусом удень 27 лютого сталася смертельна пожежа. Стали відомими деякі подробиці інциденту.

Мовиться про першу міську лікарню. Загалом унаслідок пожежі 1 пацієнт загинув. За життя другого з сильними опіками зараз борються лікарі. Ще 28 хворих евакуювали.

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Як сталася трагедія: деталі

Відомо, що займання трапилося на другому поверсі в одній із палат із хворими на коронавірус. У палаті було четверо пацієнтів.

Про інцидент дізналися, бо спрацювала пожежна сигналізація. До приїзду рятувальників лікарі винесли звідти пацієнтів. Але один із них устиг надихатися димом, інший – обпектися. Мовиться про потерпілого та загиблого.

Загиблому було 76 років. Він перебував тяжкому стані через коронавірус, і на думку медиків, ймовірно помер не від опіків, а задихнувся.

Ще один чоловік зараз перебуває у тяжкому стані в реанімації. Саме біля його ліжка, на тумбочці і спалахнуло полум'я. У чоловіка – опіки 3 – 4 ступенів тяжкості. За його життя нині борються лікарі.

Пожежу вогнеборцям вдалося загасити за 15 хвилин. Увесь поверх евакуювали, більшість людей змогли іти самі, щоправда з підтримкою.

6 осіб, чий стан дозволяв, родичі захотіли забрати додому. Але, лікарі їх попередили: вони можуть повернутися, щойно відділення знову запрацює. Орієнтовно це станеться понеділок, 1 березня.

Там буквально обгоріла одна палата, не суттєво. Але є запах диму, запах стійкого угару, на що ми не можемо не звернути увагу і не перевести цих пацієнтів,

– розповіла заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак.

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Пожежа у Чернівцях: головне

27 лютого пожежа спалахнула у чернівецькій міській клінічній лікарні №1. Там лікували "ковідних" пацієнтів.

клінічній лікарні №1. Там лікували "ковідних" пацієнтів. Поліція опрацьовувала різні версії пожежі. Попередньо, вогонь спалахнув через те, що один із пацієнтів не дотримався правил пожежної безпеки.

Мер Чернівців Роман Клічук, зі свого боку, заявив, що займання – не пов'язане з електропроводкою . Також не було вибуху кисневого балона.

. Також не було вибуху кисневого балона. Згодом деякі ЗМІ повідомили, що вогонь міг спалахнути внаслідок самопідпалу одного з пацієнтів. Однак цю інформацію спростували.

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