Загиблий міг задихнутися: нові деталі смертельної пожежі в ковідній лікарні в Чернівцях
У Чернівцях у лікарні для хворих з коронавірусом удень 27 лютого сталася смертельна пожежа. Стали відомими деякі подробиці інциденту.
Источник:ТСН
Мовиться про першу міську лікарню. Загалом унаслідок пожежі 1 пацієнт загинув. За життя другого з сильними опіками зараз борються лікарі. Ще 28 хворих евакуювали.
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Як сталася трагедія: деталі
- Відомо, що займання трапилося на другому поверсі в одній із палат із хворими на коронавірус. У палаті було четверо пацієнтів.
- Про інцидент дізналися, бо спрацювала пожежна сигналізація. До приїзду рятувальників лікарі винесли звідти пацієнтів. Але один із них устиг надихатися димом, інший – обпектися. Мовиться про потерпілого та загиблого.
- Загиблому було 76 років. Він перебував тяжкому стані через коронавірус, і на думку медиків, ймовірно помер не від опіків, а задихнувся.
- Ще один чоловік зараз перебуває у тяжкому стані в реанімації. Саме біля його ліжка, на тумбочці і спалахнуло полум'я. У чоловіка – опіки 3 – 4 ступенів тяжкості. За його життя нині борються лікарі.
- Пожежу вогнеборцям вдалося загасити за 15 хвилин. Увесь поверх евакуювали, більшість людей змогли іти самі, щоправда з підтримкою.
- 6 осіб, чий стан дозволяв, родичі захотіли забрати додому. Але, лікарі їх попередили: вони можуть повернутися, щойно відділення знову запрацює. Орієнтовно це станеться понеділок, 1 березня.
Там буквально обгоріла одна палата, не суттєво. Але є запах диму, запах стійкого угару, на що ми не можемо не звернути увагу і не перевести цих пацієнтів,
– розповіла заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак.
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Пожежа у Чернівцях: головне
- 27 лютого пожежа спалахнула у чернівецькій міській клінічній лікарні №1. Там лікували "ковідних" пацієнтів.
- Поліція опрацьовувала різні версії пожежі. Попередньо, вогонь спалахнув через те, що один із пацієнтів не дотримався правил пожежної безпеки.
- Мер Чернівців Роман Клічук, зі свого боку, заявив, що займання – не пов'язане з електропроводкою. Також не було вибуху кисневого балона.
- Згодом деякі ЗМІ повідомили, що вогонь міг спалахнути внаслідок самопідпалу одного з пацієнтів. Однак цю інформацію спростували.
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