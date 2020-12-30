Состоялось третье заседание Временной следственной комиссии Рады по масштабных пожарах на Луганщине в 2020 году. По его итогам на следующее заседание вызывают главы Луганской ОГА Сергея Гайдая и вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Кроме того, нардепы хотят временно отстранить руководителя управления ГСЧС на Луганщине.

Детали заседания ВСК по пожарам на Луганщине

Заседание состоялось 30 декабря. На нем присутствовали 6 нардепов – все члены ВСК. Об этом сообщил председатель комиссии, нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

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На повестке дня был вопрос о заслушивании и получении письменных и устных показаний и объяснений от

председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая,

директора Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Луганской облгосадминистрации Александра Чалого.

По словам Горбенко, Гайдай не смог принять участие в заседании, поскольку присутствовал на совещании под председательством вице-премера Алексея Резникова. Тема мероприятия – экономическое развитие Донецкой и Луганской областей. Об этом ВСК Луганская администрация сообщила в письме.

Зато на заседание прибыл Чалый. У него, согласно закону, взяли показания относительно пожаров на Луганщине.

Какие решения приняли во время заседания

Вызвать на следующее заседание ВСК главу Луганской ВЦА Сергея Гайдая и вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова.

Следующее заседание пройдет 25 и/или 28 января 2021 года. Проголосовали за 2 даты, чтобы приглашенным было удобно выбрать одну из них.

Направить письмо от ВСК к Председателю ГСН с просьбой отстранить от обязанностей руководителя ГСЧС Луганской области на время работы ВСК.

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